مايكل كاريك يكشف عن مشاعره الحقيقية تجاه هتافات مشجعي مانشستر يونايتد باسمه مع اقترابه من الحصول على وظيفة بدوام كامل
كارريك يشيد بالعلاقة "القوية" مع مشجعي مانشستر يونايتد
يمكن القول إن العلاقة بين مقاعد البدلاء والمدرجات هي الأقوى منذ عهد السير أليكس فيرجسون، وقد تأثر كاريك بشكل واضح بهذا الترحيب. وفي حديثه لموقعالنادي الرسمي بعد الفوز 2-1 على كريستال بالاس، الذي شهد هتافات المشجعين لكاريك، قال لاعب الوسط السابق: "إنه أمر رائع، فمن الواضح أن هذا المكان يعني لي الكثير. أن يكون هناك كل هذا الإيجابية وأن يستمتع الجميع بالحضور إلى المباريات ومشاهدتها، وأن يكون لي تأثير على ذلك، لن أكذب، بالطبع هذا شعور رائع. اللاعبون يستحقون الكثير من الثناء على ما قدموه على أرض الملعب. بالتأكيد ليس كل الفضل لي. العلاقة مع المشجعين قوية للغاية، والشعور بذلك وبقائهم معنا، حتى عندما كان البداية متعثرة بعض الشيء، لتجاوز المباراة وإنهائها بهذه الطريقة، يعني الكثير".
التعديلات التكتيكية تلهم انتعاش أولد ترافورد
على الرغم من الاحتفالات في النهاية، اضطر مانشستر يونايتد إلى بذل جهد كبير بعد أن منح ماكسنس لاكرويكس التقدم للزوار في وقت مبكر. اعترف كاريك أنه كان "ينتظر" لحظة ليرى كيف سيتعامل فريقه مع هذه المحنة. أهداف برونو فرنانديز وبنجامين سيسكو الساخن قلبت النتيجة في النهاية، مما أثبت صحة تعليمات المدرب المؤقت في الشوط الأول، حيث أظهر اللاعبون "الشخصية والثقة" المطلوبة للتنافس على قمة الجدول.
وفي شرحه لحديثه مع الفريق في الشوط الأول، قال كاريك: "كانت مجرد بعض التعديلات البسيطة في التشكيل، وربما بعض الأفكار، وبعض الأشياء التي جربناها منذ البداية وأردنا تعديلها قليلاً. بصراحة، لم يكن الأمر كبيراً حقاً، ولن أنسب الفضل في ذلك لنفسي. أعتقد أن اللاعبين أظهروا مع تقدم الشوط الأول أن الأمور كانت في طريقها للتحسن.
"عليك أن تجد طريقة في المباريات أحيانًا، أردنا أن نجري أكثر وأن نكون أكثر عدوانية في الهجوم على خط دفاعهم، وهو ما تحاول دائمًا القيام به، لكنني أعتقد أننا قمنا بذلك بشكل أفضل في الشوط الثاني، وانتهى بنا الأمر بالحصول على ركلة جزاء من ذلك. كان الأمر أكثر من ذلك، كيف نرد؟ لقد كان الأمر في صالحنا، كان هذا شيء كنت أنتظره، هذه اللحظة، لأرى "هيا، ماذا سنفعل حيال ذلك؟" استجاب اللاعبون بشكل جيد للغاية. كان هذا أمرًا مهمًا بالنسبة لنا".
سيسكو يتألق مجدداً
كان سيسكو نجم المباراة مرة أخرى، حيث سجل هدف الفوز ليواصل أداءه المذهل في عام 2026. سجل المهاجم السلوفيني الآن سبعة أهداف في آخر ثماني مباريات له، ليبدو تمامًا النجم الذي كان يطمح إليه مانشستر يونايتد عندما تعاقد معه في الصيف مقابل 74 مليون جنيه إسترليني. بعد المباراة، احتفل سيسكو على مواقع التواصلالاجتماعي، حتى أنه كتب شعارًا شهيرًا للنادي قائلاً: "نحن مانشستر يونايتد، ولن نتوقف أبدًا!" من الواضح أن هذه الشغف قد أثر في مدربه، حيث سارع كاريك إلى الإشادة بموقف المهاجم المتواضع ومعدل عمله الدؤوب.
"أنا سعيد للغاية من أجل بن. لم يكن الأمر صعبًا على الإطلاق، ولم يكن دراميًا. لقد كان له تأثير كبير وهو يحقق تحسنًا كبيرًا. إنه يعتاد قليلاً على ما يعنيه أن تكون هنا وعلى المشاعر وما يعنيه أن تلعب. أشياء قد نعتبرها أحيانًا أمورًا مفروغًا منها. إنه متحمس جدًا لتقديم أداء جيد، ويعمل بجد، ومن دواعي سروري العمل معه. اليوم، بدأ المباراة وسجل هدفًا رائعًا للغاية"، أضاف كاريك.
نجوم كبار يدعمون كاريك لتولي منصب دائم
بينما يواصل مجلس إدارة أولد ترافورد تقييم الخلفاء المحتملين لروبن أموريم على المدى الطويل، يبدو أن غرفة الملابس قد اتخذت قرارها بالفعل. تشير التقارير إلى أن شخصيات بارزة مثل برونو فرنانديز وهاري ماجواير يدعمون كاريك بشكل كامل، مفضلين نهجه التكتيكي المتوازن على الأنظمة الصارمة التي كانت مستخدمة في السابق. من خلال السماح للاعبين بالتعبير عن أنفسهم مع الحفاظ على معرفته الفنية المتميزة، حول كاريك مانشستر يونايتد من فريق يلعب الشطرنج إلى آلة فائزة تبدو حاليًا وكأنها مضمونة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
