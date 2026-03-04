مايكل كاريك يحدد أولويات نادي مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية بعد رحيل روبن أموريم

يدرك مدرب مانشستر يونايتد تمامًا الفجوة الكبيرة في تشكيلته، وقد ألمح إلى أن إيجاد حل دائم لهذه المشكلة هو أحد أولوياته في فترة الانتقالات القادمة.

"أعتقد أنك تبحث دائمًا عن التوازن بين الفريق والتشكيلة لتتمتع بأقصى قدر من المرونة، لذا فهذا بالتأكيد أمر يجب النظر فيه"، أوضح كاريك عندما سُئل عن نقص العمق في الجانب الأيسر. وعندما سُئل مرة أخرى عما إذا كان هذا المركز المحدد سيتم معالجته في سوق الصيف، أضاف: "من المحتمل جدًا". وهذا يمثل تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية، مما يشير إلى أن "عصر الظهير الجناح" قد انتهى تمامًا، حيث يسعى النادي إلى استعادة هويته التي كانت تتميز بها نجوم كبار مثل ريان جيجز وكريستيانو رونالدو.

على الرغم من اهتمامه بالتعاقدات المستقبلية، يصر المدير الفني على أن خياراته الحالية المؤقتة قادرة تمامًا على تحقيق النتائج من الآن وحتى نهاية الموسم، مضيفًا: "أعتقد أننا ما زلنا قادرين على تشكيل خطر، وما زلت أعتقد أننا قادرون على سد تلك الفجوة. أعتقد أن لدينا لاعبين قادرين على القيام بذلك. هذا ليس مصدر قلق كبير في الوقت الحالي. نحن نسعى دائمًا للتحسين ونفكر دائمًا في السيناريو المثالي الذي يجمع بين اللاعبين والترابطات وكيف يتناسب ذلك على أرض الملعب، لكن ماتيوس لعب هذا الدور وتسبب في بعض المشاكل ومشاكل كبيرة وحقق لحظات رائعة من لعبه في الجناح أو في الوسط، لذا فهو يؤدي أداءً جيدًا أيضًا".