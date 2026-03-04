Getty/Goal
مايكل كاريك يحدد أولويات نادي مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية بعد رحيل روبن أموريم
شبح لاعبي الأجنحة السابقين
المأزق الحالي هو من صنع مانشستر يونايتد نفسه. تحت قيادة أموريم، قام النادي بتفكيك خياراته الواسعة بشكل منهجي لتناسب نظامًا لا يستخدم الجناحين التقليديين. غادر أنتوني إلى ريال بيتيس في صفقة بقيمة 21.65 مليون جنيه إسترليني (29 مليون دولار)، بينما تم بيع أليخاندرو غارناشو إلى تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار). في غضون ذلك، لا يزال سانشو معارًا إلى أستون فيلا مع اقتراب انتهاء عقده، وأعرب مسؤولو مانشستر يونايتد عن أسفهم بشأن خيار الشراء بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني (34.6 مليون دولار) المضمن في عقد إعارة ماركوس راشفورد إلى برشلونة، خاصة أن قيمة المهاجم ارتفعت بعد عودته إلى مستواه المعهود في إسبانيا.
اضطر كاريك إلى الإبداع في هذه الفترة الانتقالية، حيث اعتمد في كثير من الأحيان على باتريك دورغو أو نقل ماتيوس كونها إلى المناطق الجانبية. ومع ذلك، عانى مانشستر يونايتد من ضيق المساحة في المباريات الأخيرة كلما تعذر استخدام هذه الحلول المؤقتة.
كارريك يلمح إلى حل بشأن انتقالات الصيف
يدرك مدرب مانشستر يونايتد تمامًا الفجوة الكبيرة في تشكيلته، وقد ألمح إلى أن إيجاد حل دائم لهذه المشكلة هو أحد أولوياته في فترة الانتقالات القادمة.
"أعتقد أنك تبحث دائمًا عن التوازن بين الفريق والتشكيلة لتتمتع بأقصى قدر من المرونة، لذا فهذا بالتأكيد أمر يجب النظر فيه"، أوضح كاريك عندما سُئل عن نقص العمق في الجانب الأيسر. وعندما سُئل مرة أخرى عما إذا كان هذا المركز المحدد سيتم معالجته في سوق الصيف، أضاف: "من المحتمل جدًا". وهذا يمثل تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية، مما يشير إلى أن "عصر الظهير الجناح" قد انتهى تمامًا، حيث يسعى النادي إلى استعادة هويته التي كانت تتميز بها نجوم كبار مثل ريان جيجز وكريستيانو رونالدو.
على الرغم من اهتمامه بالتعاقدات المستقبلية، يصر المدير الفني على أن خياراته الحالية المؤقتة قادرة تمامًا على تحقيق النتائج من الآن وحتى نهاية الموسم، مضيفًا: "أعتقد أننا ما زلنا قادرين على تشكيل خطر، وما زلت أعتقد أننا قادرون على سد تلك الفجوة. أعتقد أن لدينا لاعبين قادرين على القيام بذلك. هذا ليس مصدر قلق كبير في الوقت الحالي. نحن نسعى دائمًا للتحسين ونفكر دائمًا في السيناريو المثالي الذي يجمع بين اللاعبين والترابطات وكيف يتناسب ذلك على أرض الملعب، لكن ماتيوس لعب هذا الدور وتسبب في بعض المشاكل ومشاكل كبيرة وحقق لحظات رائعة من لعبه في الجناح أو في الوسط، لذا فهو يؤدي أداءً جيدًا أيضًا".
البحث عن النجم الصاعد في مركز الجناح
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يرتبط اسم مانشستر يونايتد بالفعل بأسماء لاعبين بارزين لتعزيز الجناح الأيسر. ووفقًا للتقارير، فإن يان ديوماندي، لاعب RB Leipzig البالغ من العمر 19 عامًا، قد برز كهدف رئيسي، على الرغم من أن اللاعب الدولي الإيفواري من المتوقع أن يطلب مبلغًا يقارب 70 مليون جنيه إسترليني. كما تم ذكر أنتوني جوردون، لاعب نيوكاسل يونايتد، في دوائر التوظيف في كارينجتون، حيث يسعى النادي إلى ضخ سرعة حقيقية وخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في هجماته بعد أن تركته عملية التصفية التي قادها أموريم دون خيارات تقليدية.
على الرغم من الحاجة الواضحة إلى تعزيزات، فإن كاريك مصمم على الحفاظ على مستويات عالية مع مجموعته الحالية، حيث أشاد بشكل خاص بموقف أماد ديالو. قال المدير الفني مؤخرًا: "إنه حلم أن تعمل معه. موقفه إيجابي للغاية، إنه يريد أن يتعلم ويريد أن يستمر في المضي قدمًا، ويسأل عن المزيد، ماذا يمكنني أن أفعل أكثر، كيف يمكنني أن أتحسن؟ إنه متحمس للغاية للقيام بعمل جيد، وقد كان جزءًا مهمًا من الفريق وسيظل كذلك. أحيانًا يكون ذلك في الأشياء اللافتة للنظر والتي نعرف أنه قادر على تقديمها، وأحيانًا أخرى يكون في عمله بدون الكرة وفي الدفاع. إنها قدرة كبيرة أن يتمكن لاعب من هذا النوع من القيام بذلك".
في انتظار سوق الصيف
أولويات النادي تنقسم أيضًا بين الحاجة الماسة لتعزيز خط الوسط، مع رحيل كاسيميرو وصراع مانويل أوغارتي للحصول على دقائق لعب تحت النظام الجديد. ومع ذلك، يظل كاريك مركزًا على "السيناريو المثالي" المتمثل في هجوم متوازن. وقال: "نحن نفكر دائمًا في السيناريو المثالي المتمثل في مزج اللاعبين معًا والتواصل بينهم ورؤية كيف يتناسب ذلك على أرض الملعب". "هناك طرق مختلفة للقيام بذلك، ولدينا خيارات جيدة جدًا في خط الهجوم". في الوقت الحالي، يجب على مانشستر يونايتد الانتظار حتى يفتح سوق الانتقالات لتصحيح المسار الذي حدده أموريم، لكن نوايا القيادة الجديدة أصبحت واضحة تمامًا.
