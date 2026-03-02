Goal.com
مباشر
Carrick only choice Getty/GOAL
Richard Martin

ترجمه

مايكل كاريك هو الخيار الوحيد لمانشستر يونايتد: يجب منح المدرب المؤقت منصبًا دائمًا بعد تحقيقه نتائج قياسية وعدم وجود بدائل أخرى للريد ديفلز

عندما ادعى روي كين في يناير أن مايكل كاريك لا ينبغي أن يحصل على وظيفة مانشستر يونايتد بشكل دائم حتى لو فاز في كل مباراة حتى نهاية الموسم، كان من السهل الاعتقاد أن السيناريو الافتراضي الذي رسمه لن يتم اختباره أبدًا. لكن الرجل الذي ورث القميص الشهير رقم 16 من الأيرلندي المثير للجدل في أولد ترافورد، وبالتالي أصبح عدوه اللدود رغماً عنه، يلتزم بكلمة كين.

حقق المدرب المؤقت كاريك سلسلة مذهلة من ستة انتصارات في سبع مباريات دون أي هزيمة، وهو ما يعني، إلى جانب فوزه وتعادله خلال فترة توليه منصب المدرب المؤقت في عام 2021 بعد إقالة أولي جونار سولشاير، أنه حقق أفضل سجل مشترك بين جميع المدربين في أول تسع مباريات لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، متساوياً مع أنجي بوستيكوجلو.

الانحدار الذي عانى منه بوستيكوجلو في توتنهام بعد ذلك البداية الرائعة هو عبرة سيأخذها مانشستر يونايتد في الاعتبار عندما يقرر ما إذا كان سيمنح كاريك المنصب بشكل دائم في نهاية الموسم أو يبحث عن بديل آخر. كما أن سابقة سولشاير، الذي فاز في 14 من أول 19 مباراة له مع مانشستر يونايتد ولكنه حقق نتائج متباينة للغاية بعد أن تم تعيينه في المنصب على أساس طويل الأمد، لها وزنها أيضًا.

لكن في الوقت الحالي، يقدم كاريك حججًا مقنعة للغاية للبقاء في المنصب على المدى الطويل، في الوقت الذي يتلاشى فيه وجود المرشحين الآخرين.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    من السادس إلى الثالث

    تخيل للحظة أن مانشستر يونايتد عين مدربًا مشهورًا، مثل تشافي هيرنانديز أو روبرتو دي زيربي أو تشابي ألونسو أو زين الدين زيدان، ليخلف روبن أموريم في يناير. تخيل أنهم فازوا في ست من مبارياتهم السبع الأولى، بما في ذلك الفوز على المنافسين الرئيسيين على اللقب وانتصارين بعد تأخرهم في النتيجة. كان هؤلاء المدربون سيحظون بالإشادة لتأثيرهم دون أي تساؤلات حول ما إذا كانوا سيبقون في مناصبهم. 

    فلماذا لا تزال هناك شكوك حول كاريك؟ تحت قيادة أموريم، بدا مانشستر يونايتد وكأنه على وشك الدخول إلى المراكز الأربعة الأولى، لكنه فشل مرارًا في الاستفادة من خسارة تشيلسي وليفربول لنقاط في نوفمبر وديسمبر، حيث فاز بثلاث مباريات فقط من أصل 11 مباراة على الرغم من جدول مباريات مريح للغاية تضمن ثماني مباريات ضد فرق تقع حاليًا في النصف السفلي من الجدول. 

    قفز كاريك بمانشستر يونايتد من المركز السادس في الجدول إلى تجاوز تشيلسي وليفربول والآن أستون فيلا، وفتح فارق ست نقاط عن المركز السادس، مع مكان في المراكز الخمسة الأولى يكفي تقريبًا لتأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    • إعلان
  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "في المقعد الأمامي"

    اعترف غاري نيفيل، القائد السابق لمانشستر يونايتد، الذي كان في مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي متشائماً للغاية بشأن مستقبل كاريك، مدعياً أن مانشستر يونايتد "يجب أن يبحث عن مدرب آخر في الوقت الحالي"، بأنه منبهر بالتقدم الذي أحرزه الفريق. 

    وقال يوم الأحد: "النتائج التي حققوها كانت مفاجأة للجميع. مايكل لم يكن يتوقع هذا حتى في أحلامه. مايكل في موقع متميز لهذا المنصب. أعتقد أن مانشستر يونايتد سيحتل المركز الثالث بالتأكيد. لا أصدق أنني أقول هذا بعد ما كان عليه الفريق قبل ستة أسابيع. لكنهم لا يعانون من أي عوامل تشتيت، هناك شيء جيد يحدث، كل الزخم".

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    القضية ضد

    ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الحذر المفهوم بين مشجعي مانشستر يونايتد بشأن الطريقة التي يلعب بها الفريق منذ فوزه المذهل على مانشستر سيتي وأرسنال في أول مباراتين لكارريك.

    لقد أهدروا فرصًا جيدة أمام فولهام قبل أن يتخلىوا عن تقدمهم بهدفين، مما يعني أنهم احتاجوا إلى هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع من البديل بنجامين سيسكو ليحصلوا على النقاط الثلاث. ثم لم يكونوا مقنعين أمام توتنهام حتى طرد كريستيان روميرو في الدقيقة 29، وحتى ذلك الحين لم يحسموا المباراة لصالحهم حتى الدقائق الأخيرة.

    كانت المباراة ضد وست هام، المهدد بالهبوط، أسوأ أداء للفريق تحت قيادة كاريك، ومرة أخرى كان على سيسكو إنقاذ الموقف، في حين لم تكن المباراة التالية ضد إيفرتون أفضل بكثير، واعتمد الفريق مرة أخرى على سيسكو لإنجاز المهمة. 

    كما ساعدت ركلة جزاء وبطاقة حمراء، كانتا موضع شك، في فوز الأحد على كريستال بالاس المتعب، الذي لعب في دوري المؤتمرات قبل أقل من 72 ساعة. وإذا أردت أن تكون ناقدًا حقًا، يمكنك القول إن الفوز على أرسنال اعتمد على هدفين رائعين، وإن كانا منخفضي الاحتمالية، من مسافة بعيدة من باتريك دورغو وماتيوس كونها.

    يتمتع مانشستر يونايتد بميزة كبيرة على منافسيه في المراكز الخمسة الأولى بسبب عدم مشاركته في البطولات الأوروبية وخروجه من الكأسين المحليتين. لذلك، كان لدى اللاعبين ما لا يقل عن سبعة أيام للتحضير للمباريات، باستثناء مباراة وست هام في منتصف الأسبوع، ويمكن لمن ينتقدون كاريك أن يشيروا إلى حقيقة أنه لم يغير التشكيلة الأساسية في ملعب لندن على الرغم من قصر المدة. لم يجرِ سوى ثلاثة تغييرات على تشكيلته الأساسية في سبع مباريات قادها، اثنان منها بسبب الإصابة. 

    يمكنك أيضًا القول إن عناد أموريم يجعل كاريك يبدو جيدًا، حيث يمكن لأي مشجع في الحانة أن يرى أن اللعب بأربعة مدافعين، وإعادة برونو فرنانديز إلى دور رقم 10 بعد تعافيه من الإصابة، وإنهاء نفي كوبي ماينو، سيساعد الفريق على تحسين نتائجه. كما استفاد من عودة ليساندرو مارتينيز وهاري ماجواير من الإصابة في الوقت الذي تولى فيه المسؤولية، مما رفع على الفور مستوى الخبرة في الدفاع الذي كان يقوده في السابق المراهق أيدن هيفن.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTDAFP

    قرارات حكيمة

    الحجة المضادة هي أن هذا الموسم هو الأكثر تنافسية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عقد من الزمن، مع أقل فارق في النقاط بين المركز الأول ومنطقة الهبوط في هذه المرحلة منذ أن صدم ليستر سيتي العالم بفوزه باللقب قبل عقد من الزمن. حتى ولفرهامبتون، الذي يحتل المركز الأخير، يتحسن بعد فوزه على أستون فيلا يوم الجمعة بعد تعادله مع أرسنال قبل أسبوعين. 

    الفوز الصعب لمانشستر سيتي على ليدز يونايتد يوم السبت يؤكد تقلص الفارق بين الفرق في طرفي الجدول، وفي هذا السياق، تمكن كاريك من حصد نقاط أكثر من أي مدرب آخر منذ أن خلف أموريم. لقد وجد طرقًا للفوز كانت بعيدة عن متناول أموريم، مرارًا وتكرارًا. 

    كما أبدع في الإدارة وأظهر حنكة إدارية. لم يفكر أموريم أبدًا في إشراك دورغو في مركز الجناح الأيسر، لكن هذه الخطوة نجحت بشكل رائع في أول مباراتين، وكذلك إشراك بريان مبيومو في مركز الوسط حتى يوم الأحد.

    كما كان تعامله مع سيسكو فعالاً بشكل خاص. ترك كاريك اللاعب الذي انضم إلى الفريق في الصيف قادماً من RB Leipzig على مقاعد البدلاء طوال مباراة الديربي التي فاز فيها الفريق، ولكن بمجرد صافرة النهاية، قام بتهدئة سيسكو وكأنه يقول له إنه سيشارك في المباراة قريباً. كان حذرًا كلما سُئل عن سبب عدم إشراك اللاعب الذي كلف 74 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار) في التشكيلة الأساسية، واستخدمه ببراعة من على مقاعد البدلاء، حيث سجل سيسكو ثلاثة أهداف في أربع مباريات شارك فيها كبديل قبل أن يسجل هدف الفوز في أول مباراة له أساسيًا تحت قيادة كاريك ضد بالاس. 

    أشاد أوين هارجريفز، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، بكارريك لعمله مع سيسكو، قائلاً لـ GOAL: "أعتقد أن أفضل شيء يمكن القيام به مع لاعب شاب مثله، حتى لو دفعت مبلغًا كبيرًا من المال مقابل التعاقد معه، هو السماح له بالمشاهدة والتعلم. وهذا الأمر يؤتي ثماره".

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    الملف الشخصي المناسب

    اللاعبون الحاليون معجبون به أيضًا.

    قال كونها، الذي أعجب بشكل خاص بكيفية تفاعل كاريك خلال مباراة أرسنال: "إنه يعرف ما يتطلبه الفوز هنا. أكثر من المسائل التكتيكية، يضيف كاريك الكثير من جانب شخص يعرف المسارات التي تمثل النادي. يتعلق الأمر بعقلية الفوز، بالإيمان بما أعده المدرب خلال الأسبوع. كانت إحدى تلك المباريات التي تحدد مسار المهنة. لن أنساها أبدًا".

    كما حظي كاريك بالثناء وراء الكواليس لتدريباته المكثفة، في حين يستمتع اللاعبون الكبار بالحرية التي منحهم إياها بدلاً من إثقال كاهلهم بالتعليمات التكتيكية. 

    كان عدم غرور كاريك سلاحه السري. أمضى 12 عامًا يتعامل مع التدقيق الذي يرافق كونه لاعبًا في مانشستر يونايتد، وقد أدى كلامه الصريح في مؤتمراته الصحفية ومقابلاته التي غالبًا ما تكون مملة إلى نزع سلاح منتقديه المحتملين. عانى أموريم من انتقادات مستمرة من الخارج طوال فترة ولايته، وصولاً إلى شكواه من نيفيل في مؤتمره الصحفي الأخير. على النقيض من ذلك، تعامل كاريك بخبرة مع هجمات كين وتقييمات متشائمة من أمثال نيفيل.

    مع تحرك مانشستر يونايتد بثبات نحو الهيكل الحديث لعمليات الانتقالات التي يديرها خبراء التوظيف ومديرو كرة القدم، فإن موقف كاريك المتواضع يضعه في مكانة جيدة. ومؤخراً، يتخذ مانشستر يونايتد القرارات الصحيحة في سوق الانتقالات، حيث أن جميع اللاعبين الأربعة الذين تم التعاقد معهم في الصيف قدموا أداءً جيداً، ولا سيما سين لامينز.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    تقلص قائمة المنافسين

    كما أن منافسيه الرئيسيين على منصبه يتراجعون أيضًا. فقد جدد توماس توخيل التزامه مع إنجلترا حتى يورو 2028، بينما يمتلك جوليان ناجلسمان عقدًا بنفس المدة مع ألمانيا. أما لويس إنريكي، فلم يتبق له سوى عام واحد على انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكنه يبدو الآن أنه يميل إلى البقاء في العاصمة الفرنسية. 

    أما النجم الصاعد توماس فرانك فقد فشل في توتنهام، في حين أن سمعة أوليفر غلاسنر آخذة في التدهور وسط نهاية صدامية لفترة توليه مسؤولية تدريب كريستال بالاس. من المرجح أن ألونسو سيعارض الانضمام إلى مانشستر يونايتد نظراً لولائه لليفربول، وعلى الرغم من أن أندوني إيراولا لا يزال خياراً جذاباً، إلا أن مؤهلاته على أعلى مستوى لم تختبر بعد.

    لكن كاريك شهد كل شيء كلاعب في مانشستر يونايتد ومن على خط التماس كمدرب مساعد تحت قيادة كل من جوزيه مورينيو وسولشاير. قد لا يكون لديه سوى خبرة قليلة كمدرب رئيسي، لكنه حقق نتائج لا يمكن أن تكون أفضل.

    يواجه ثلاثة اختبارات كبيرة قبل فترة التوقف الدولية، حيث يزور مانشستر يونايتد نيوكاسل، النادي الذي كان كاريك يشجعه في صغره، ثم يستضيف أستون فيلا، ثم يتوجه إلى بورنموث بقيادة إيراولا. إذا فاز في جميع هذه المباريات، فسوف يضع ذلك ضغطًا كبيرًا على إدارة مانشستر يونايتد قبل أبريل، الشهر الذي تتخذ فيه الأندية عادةً القرارات المهمة قبل الموسم التالي.

    أوضح مانشستر يونايتد بعد إقالة أموريم أنه سيجري بحثًا شاملاً عن مدربه التالي. لكن في الوقت الحالي، أفضل مرشح موجود أمامهم، ويفوز بمباراة تلو الأخرى.

الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0