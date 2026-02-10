Getty/GOAL
مايكل أوين يحذر مجلس إدارة مانشستر يونايتد من ضرورة تعيين مايكل كاريك - ويوضح للريد ديفلز أسباب تجنب توماس توخيل وماوريسيو بوكيتينو
كارريك يعين مدربًا مؤقتًا بعد إقالة أموريم
سقطت الفأس على مدرب برتغالي في أولد ترافورد بعد أن فشل في تحقيق تحسن في حظوظ فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أثبت رفضه العنيد للتلاعب بنظام 3-4-2-1 المفضل أنه كان سبب هلاك أموريم.
تولى دارين فليتشر المسؤولية مؤقتًا بعد ترقيته من صفوف فريق تحت 18 عامًا، قبل أن يتم تسليم زمام الأمور إلى لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق ومساعد المدرب السابق كاريك. وقد قاد الفريق إلى أربعة انتصارات متتالية، مما أعاد الشياطين الحمر إلى سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
طرح روي كين وغيره أسئلة حول ما إذا كان ينبغي منح كاريك عقدًا بدوام كامل بغض النظر عن نتيجة مانشستر يونايتد في نهاية الموسم. يرى الكثيرون أنه ينبغي البحث عن مدرب أكثر خبرة، مثل أولئك الذين يتولون زمام الأمور حاليًا في إنجلترا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم 2026.
لماذا كاريك هو الخيار الصحيح لقيادة مانشستر يونايتد إلى الأمام
قال المهاجم السابق لمانشستر يونايتد أوين - في حديثه مع موقع casino.org ، حيث يشغل الآن منصب سفير المملكة المتحدة لموقع مقارنة الكازينوهات على الإنترنت - لـ GOAL عندما سُئل عما يجب أن يفعله الشياطين الحمر عند ملء مقعدهم: "أعتقد أن مانشستر يونايتد سيفعل الشيء الصحيح ولن يتسرع في القول 'أعطوا مايكل كاريك الوظيفة غدًا'. ولكن، إذا تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا واستمرت هذه الأداءات - من الواضح أنها ستنتهي في مرحلة ما - فإن أكثر ما يثير الإعجاب هو طريقة لعبهم. إنهم يلعبون بشكل جيد. في مباراة مانشستر سيتي، لم أر مانشستر يونايتد يلعب بهذه الطريقة منذ أكثر من عقد من الزمن في مباراة واحدة.
"وقد استمر ذلك. لقد لعبوا بشكل جيد للغاية منذ ذلك الحين. يمكنك أن ترى الثقة. أعلم أن الكثير من الناس قالوا إنه لا يمكنك منح مايكل كاريك المنصب بغض النظر عن أي شيء. لا أستطيع أن أختلف معهم أكثر من ذلك.
"لقد جرب مانشستر يونايتد، على مدار العقد الماضي تقريبًا، كل شيء. لقد جربوا الفائزين بالفطرة، واللاعبين المتمرسين، واللاعبين السابقين، واللاعبين الجدد من مختلف البلدان، واللاعبين المخضرمين. لقد جربوا كل شيء. المدرب الوحيد الذي يمكنه - نحن نخمن، على افتراض أنه سيستمر - فجأة يبدو أنه يستخرج أفضل ما لدى اللاعبين، والجمهور متحمس، والثقة تتدفق، ويبدو أن هناك استقرارًا، إنه يفهم النادي، ولديه السلوك الصحيح، إنه الرجل المناسب الذي نجح بالطريقة الصعبة. تخيل لو أنه تأهل لدوري أبطال أوروبا وحقق نتائج جيدة، ثم قالوا له "شكرًا على عملك يا مايكل، الآن سنوظف شخصًا آخر" وعاد مانشستر يونايتد إلى ما كان عليه خلال السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية. هذا ما يسمى بإطلاق النار على قدمك! إنه أمام عينيك.
الشياطين الحمر مدعوون لتجنب توخيل وبوكيتينو وشركاه
وأضاف أوين، الذي تذوق مجد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد في موسم 2010-2011: "لن يشكرني مايكل على قول ذلك، لكنه خيار مثالي. سيكون رخيصًا، فالموقف المالي لمانشستر يونايتد ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي، لذا فهنا رجل يعيش هناك، ويفهم الوضع، وعائلته في المنطقة، ولا توجد مشكلة في الاستقرار، ولا مشكلة في اللغة، ولا مشكلة في أي شيء، إنه موجود هناك وينتظر، ويمكنك على الأرجح الحصول عليه مقابل جزء بسيط من سعر أي مدرب آخر. كما أنك لست مضطرًا إلى شراء عقده من أي نادٍ آخر.
"كما أن بعض المدربين الذين يتحدث عنهم الناس، جميعهم مشاركون في كأس العالم. إذا كنت تنوي توظيفهم، فسوف تنتهي كأس العالم وستكون لديك حوالي أسبوع أو أسبوعين قبل أن يبدأوا العمل.
"هذه مهمة كبيرة تتطلب الكثير من التخطيط. ها هو شخص موجود، يمكنه بدء هذه المحادثات، ليس الآن ولكن في الأسابيع والأشهر القادمة. لا أستطيع أن أختلف أكثر مع من يقولون "بغض النظر، لا ينبغي أن يكون هنا". لا أستطيع أن أفهم ذلك."
مباريات مانشستر يونايتد 2025-26: السعي لتحقيق الفوز الخامس على التوالي
سيحاول كاريك تحقيق فوزه الخامس على التوالي، مما سيسمح للمشجع الشهير The United Strand بالحصول على قصة شعر طال انتظارها، عندما يواجه الشياطين الحمر فريق وست هام المهدد بالهبوط يوم الثلاثاء. سيتم اتخاذ قرار بشأن الخطط الإدارية طويلة الأجل في نهاية موسم 2025-26.
