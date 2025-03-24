حلمك صار حقيقة يا إيمينالو .. مع الاحترام للهلال ولكن دوري روشن يعيش أفضل أيامه

نجوم العالم يتصارعون على الألقاب في المملكة بموسم 2024-25..

ذات مرة سمعت قصة مفادها أن أحد الملوك رأى في منامه أن جميع أسنانه انكسرت، فأتى بمفسر أحلام، فقال له: هذا يعني أن كل أهلك سيموتون أمامك، فغضب الملك وأمر بسجنه، ثم أتى بآخر فتهللت أساريره وقال للملك: أبشر، هذا يعني أنك ستكون الأطول عمرًا بين أهلك، ففرح الملك وأعطاه هدية!

لعل تلك القصة أبرز مثال على ما قاله النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي برابطة دوري المحترفين السعودي، عبر بودكاست "أوبي وان"، والذي أبدى تمنياته بأن يواجه الهلال تحديات هذا الموسم، لأنه سيكون في صالح الدوري، وأن النصر مع ستيفانو بيولي، والاتحاد بقيادة لوران بلان، سيكونان منافسين له بقوة.

هذا التصريح وإن كان الهدف منه مصلحة الدوري السعودي، لتحقيق طموحه بأن يكون أحد أقوى الدوريات في العالم، وأن يتمتع بتنافسية عالية بين الأندية، إلا أن المقولة ذهبت عكس الاتجاه، وحوّلت إيمينالو "المسؤول" إلى خصم أمام جمهور الهلال، وإدارته التي أعلنت ذلك صراحة في بيان رسمي، عقب مباراة الرياض بالجولة 20 من دوري روشن.

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وقال الهلال بالنصّ في بيانه "وأكد النادي على سعيه نحو الاستمرار في المنافسة بعزم وجد، في حق متاح لجميع الأندية المشاركة في الدوري، متمنيًا أن لا يكون الوضع الحالي هو نتاج التصريحات الإعلامية السابقة التي عبّر خلالها "مايكل إيمينالو"، المدير النفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، عن تمنياته أن يواجه الهلال التحديات، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات لا تليق بمسؤول المفترض منه الحياد تجاه كل فرق الدوري".