Getty
"إهدار للأموال" .. مايكل أوين يُحذر برشلونة وريال مدريد من التعاقد مع هاري كين!
كين انضم إلى بايرن من أجل رفع لعنة الألقاب
بعد أن سئم الانتظار لتحقيق نجاح ملموس في شمال لندن، خرج كين من منطقة الراحة الخاصة به سعياً وراء تحقيق إنجازات كبرى. وأخيراً حطم صيامه عن الألقاب في موسم 2024-25 عندما فاز بلقب الدوري الألماني.
ويُقترح الآن أن كين، البالغ من العمر 32 عامًا، قد يخوض تحديًا آخر في عام 2026. وقد طُرح موضوع عودته إلى إنجلترا، حيث لا يزال رقم آلان شيرر القياسي في عدد الأهداف المسجلة على الإطلاق متاحًا، في حين أُعرب عن اهتمام أندية الدوري الإسباني الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة من أجل ضمه.
هل يجب أن يكون ريال مدريد أو برشلونة حريصين على انتقال كين؟
عندما سُئل عن المستقبل القريب لكين، قال أوين، المهاجم السابق لريال مدريد وإنجلترا، في حديثه عبر Casino.org، حيث يعمل سفيرًا للمملكة المتحدة، ويساعد اللاعبين في العثور على أفضل خيارات الكازينو عبر الإنترنت في بريطانيا، لـ GOAL: "أوه، رائع. لديك فرصة واحدة فقط. المسألة هي أنه يمكنك أن تضع أفضل الخطط في حياتك المهنية وفي حياتك الشخصية، ولكن الأمر يتعلق بمن يحتاجك ومن يريدك، ويجب أن يكون التوقيت مثاليًا. كل هذه العوامل المختلفة تتداخل معًا في وقت واحد، مثل عمرك وكل هذه الأمور.
"إذا سألت هاري كين قبل ثماني سنوات "هل تعتقد أنك ستنتهي في بايرن ميونخ؟" ربما كان سيجيب بالنفي. ربما مانشستر يونايتد، ربما مانشستر سيتي، ربما حتى ريال مدريد أو برشلونة، لكنني لا أعتقد أن بايرن ميونيخ كان سيكون من بين أفضل ستة فرق كان يتصور اللعب فيها.
"ومع ذلك، كان مانشستر يونايتد يعاني كثيرًا في ذلك الوقت، فهل تريد الذهاب إلى نادٍ يبدو أنه لن يفوز كثيرًا؟ لا أعرف ما إذا كان لديهم المال أيضًا. كان مانشستر سيتي قد اشترى للتو [إرلينج] هالاند. كان [كيليان] مبابي يوقع مع ريال مدريد، في وقت معين كان بإمكانه المغادرة. [روبرت] ليفاندوفسكي في برشلونة. يجب أن تكون هناك عاصفة مثالية.
"المشكلة مع هاري كين الآن، أنه لا يزال لاعبًا رائعًا، لكن شراء هاري كين هو حقًا مضيعة للمال. أنت تشتريه من أجل الحاضر، وكم سنة ستستفيد منه؟ سنة، سنتان، ثلاث، أربع؟ لا أعرف. من الواضح أنه لا يظهر أي علامات للشيخوخة. من يدري."
Getty Images
أوين يتساءل عن سبب مغادرة كين الدوري الإنجليزي الممتاز
أوين - الذي سجل 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترات لعبه مع ليفربول ونيوكاسل ومانشستر يونايتد وستوك - أضاف بشأن وداع كين لكرة القدم الإنجليزية من أجل كسر لعنة الألقاب: "كنت صريحًا جدًا بشأن ذلك في ذلك الوقت، كنت أود أن أراه يبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز - أن يلعب عامًا آخر في توتنهام، وإذا كان يريد حقًا الرحيل، كان بإمكانه اللعب بموجب قانون بوسمان. شعرت أنه كان يمتلك كل الأوراق الرابحة في يده وتخلى عنها بسهولة. قلت ذلك في ذلك الوقت.
"لقد رحل وفاز بالدوري وسجل الكثير من الأهداف، وحطم الكثير من الأرقام القياسية، لكنني أعتقد أن ذلك كان سيكون له وزن أكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز - كان سيقترب كثيرًا من رقم آلان شيرر القياسي الآن. لكن هذا رأي بعد فوات الأوان.
"الطريف في الأمر هو أن نصف مشجعي إنجلترا كانوا يقولون في البطولة الأخيرة [يورو 2024] إنه يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء وأنه يبدو عجوزًا. الآن عدنا إلى التفكير في أننا سنكون في مأزق إذا أصيب. هذا يظهر، مثلما هو الحال مع [محمد] صلاح وكل هذه الأمور، أن كرة القدم متقلبة للغاية وتتغير في غمضة عين".
- Getty
مستقبل كين: انتقال آخر أم عقد جديد؟
أعرب كين بانتظام عن سعادته في بايرن ميونخ، وهو مرتبط بعقد حتى صيف 2027. قد يوافق على شروط جديدة هناك، بدلاً من البدء من جديد، حيث من المفهوم أن ناديه الحالي يتردد في التخلي عن مهاجمه رقم 9 الذي سجل 115 هدفاً في 121 مباراة مع النادي.
إعلان