Getty Images Sport
ريال مدريد ينضم إلى مانشستر سيتي في الصراع على مايكل أوليز.. وبايرن ميونخ يحسم موقفه
ريال مدريد ينضم إلى مانشستر سيتي في مطاردة أوليز
برز ريال مدريد كأحدث الأندية الكبرى التي أبدت اهتماما بأوليز، وفقاً لما ذكره الصحفي كريستيان فالك، ما يضيف مزيدا من الإثارة إلى صراع الانتقالات المتنامي الذي يضم بالفعل مانشستر سيتي.
تمتع جناح بايرن ميونخ بفترة رائعة في ألمانيا، مما أثار إعجاباً من جميع أنحاء أوروبا حيث تخطط الأندية مسبقاً لفترات الانتقالات المستقبلية.
وبحسب التقرير، يرتبط اهتمام ريال مدريد بالتخطيط طويل الأمد لتشكيلة الفريق بدلاً من التحرك الفوري. ويُفهم أن مسؤولي "لوس بلانكوس" يقيمون الخيارات لعام 2026، حيث تم تحديد أوليز كحل محتمل في حال إجراء تغييرات على الجانب الأيمن من هجومهم. لقد لفت ملفه الشخصي كجناح طبيعي الانتباه وسط الجدل الدائر حول التوازن في خط هجوم مدريد، حيث يلعب كل من رودريجو وفرانكو ماتانتونو وإبراهيم دياز في الجانب الأيمن دون إحراز تقدم كبير يذكر.
وعلى الرغم من القائمة المتزايدة للراغبين في ضمه، يشير التقرير إلى أن بايرن مرتاح بشأن الوضع. يرى أبطال الدوري الألماني أن أوليز حجر زاوية في مشروع فينسنت كومباني وليس لديهم نية تُذكر للنظر في العروض، حيث تؤكد الشخصيات البارزة أن بايرن لا يبيع اللاعبين الذين يعتبرهم أساسيين في الفريق.
- Getty Images Sport
الصعود السريع لأوليز في بايرن ميونخ
وضع الصعود السريع لأوليز منذ وصوله إلى ميونخ اسمه بقوة بين أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا في مراكز الأطراف. أهدافه الـ 30 وتمريراته الحاسمة الـ 37 في 80 مباراة حتى الآن مع العملاق الألماني وضعته بالفعل كواحد من أفضل اللاعبين في الدوري الألماني من حيث المساهمة التهديفية لكل 90 دقيقة.
بالنسبة لريال مدريد، يعكس الاهتمام نظرة استراتيجية أوسع. يخطط العملاق الإسباني بالفعل لما بعد الدورة الحالية وقد يتطلع إلى إعادة تشكيل خياراته الهجومية في السنوات القادمة. التكهنات حول مستقبل رودريجو زادت فقط من حدة النقاش حول ما إذا كان هناك حاجة لجناح أيمن متخصص في نهاية المطاف في سانتياجو برنابيو.
ارتبط اسم مانشستر سيتي بأوليز حيث يفكرون في حلول طويلة الأمد على الأطراف، خاصة مع تقدير المرونة التكتيكية في نظامهم. ومع ذلك، يواجه كل من السيتي ومدريد نفس العقبة: تردد بايرن الواضح في التفاوض.
بايرن لا يقبل أي عروض لضم أوليز
تعزز موقف بايرن بتقارير تفيد بأن النادي يعمل بالفعل على تحسين شروط عقد أوليز. يرتبط الدولي الفرنسي بعقد طويل الأمد، ويحرص أبطال ألمانيا على مكافأة تأثيره برفع أجره وربما تمديد الاتفاق، مما يشير إلى الثقة في أهميته.
قلل فالك من احتمالية حدوث أي اختراق في المفاوضات، مشدداً على أن بايرن يرى نفسه كنادٍ مشترٍ وليس نادياً بائعاً. مع اعتبار أوليز وهاري كين عنصرين لا غنى عنهما، فإن الرسالة من ميونخ هي أن الاهتمام وحده لن يفرض تغييراً في الموقف، بغض النظر عن الأندية المعنية.
وقال فالك: "مايكل أوليز موجود على قائمة العديد من الفرق الأوروبية. إلى جانب ريال مدريد، يمكننا أيضاً إضافة مانشستر سيتي. بيب جوارديولا، كما نعلم، سيكون سعيداً جداً بإتمام هذه الصفقة. ومع ذلك، بايرن ميونخ نادٍ يشترون ولا يبيعون. لذا، إذا لم يرغبوا في البيع - فلن يبيعوا. وأوليز بالتأكيد موهبة لا يريدون بيعها. أظهر هذا الموسم على وجه الخصوص أن كلا من هاري كين ومايكل أوليز لا غنى عنهما للفريق".
وأضاف: "لديه بالفعل عقد طويل الأمد في أليانز أرينا، ولا تنس أن بايرن ميونخ يعمل بجد بالفعل لمنحه المزيد من المال بعقد محدث (بما في ذلك عام إضافي). لذا، في الوقت الحالي، هذا يعني أنه لا توجد فرصة لريال مدريد، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، ويمكننا إضافة الكثير غيرهم إلى هذه القائمة".
- Getty Images
ماذا بعد لأوليز؟
على المدى القصير، من المتوقع أن يظل أوليز شخصية مركزية في بايرن ميونخ، حيث يواصل النادي المنافسة على الصعيد المحلي والأوروبي. أي انتقال محتمل يبدو أكثر واقعية كنقاش طويل الأمد وليس كانتقال وشيك، خاصة مع رغبة بايرن في تأمين مستقبله.
بالنسبة لريال مدريد ومانشستر سيتي، قد يكون الصبر هو الخيار الوحيد. يشتهر كلا الناديين بالتخطيط لعدة سنوات مقبلة، ومن المرجح أن يظل اسم أوليز على قوائم المرشحين الداخلية حتى لو ظل بايرن مصممًا على قراره حتى عام 2026. في النهاية، يبدو مستقبل الجناح مستقرًا في الوقت الحالي.
إعلان