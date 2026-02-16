Getty Images Sport
ترجمه
مانويل نوير يغيب لأسابيع بسبب إصابة عضلية، وحارس مرمى بايرن ميونيخ سيغيب عن مباراة القمة ضد بوروسيا دورتموند
الحكم الطبي
أكد العملاق البافاري حجم الإصابة بعد إجراء سلسلة من الفحوصات الشاملة، وكشفت أن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا يعاني من مشكلة عضلية كبيرة. أصدر النادي بيانًا رسميًا أعلن فيه الخبر الذي لم يرغب أحد في ميونيخ في سماعه: "سيضطر بايرن ميونيخ إلى الاستغناء عن قائده مانويل نوير في الوقت الحالي. أصيب الحارس بتمزق في الألياف العضلية في ساقه اليسرى خلال مباراة الدوري الألماني يوم السبت ضد فيردر بريمن. وقد تأكد ذلك من خلال الفحص الشامل الذي أجرته الوحدة الطبية لبايرن ميونيخ".
- Getty Images Sport
كارثة كلاسيكية لكومباني
لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك بالنسبة لفريق كومباني، الذي يستعد حاليًا لمواجهة حاسمة مع غريمه اللدود بوروسيا دورتموند على صدارة الدوري. كان نوير دعامة أساسية لفريق متصدر الدوري الألماني هذا الموسم، لكن غيابه يترك فجوة كبيرة في التشكيلة الأساسية لمباراة قد تحدد مصير الموسم.
على الرغم من الذعر الذي ساد في البداية عندما لم يظهر نوير في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها الفريق 3-0 على بريمن، حاول عضو مجلس الإدارة الرياضي ماكس إيبرل طمأنة المشجعين في البداية. وقال فور انتهاء المباراة: "ليس الأمر مأساوياً. [شعر] بشيء في ساقه. سنرى. ففي النهاية، لدينا حراس مرمى جيدون في الاحتياط". ومع ذلك، أثبت التشخيص الطبي اللاحق أن الإصابة أكثر خطورة مما أشار إليه تقييم إيبرل المتفائل في البداية.
كومباني يتجاهل الأسئلة المستقبلية
تأتي الإصابة أيضًا في وقت تشهد فيه مستقبل نوير على المدى الطويل في ملعب أليانز أرينا تكهنات مكثفة، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في نهاية موسم 2025-26. على الرغم من اقتراب الموعد النهائي وتقدم الحارس في السن، رفض المدير الفني كومباني التكهنات التي تشير إلى أن النادي يتسرع في اتخاذ قرار بشأن حارسه الأول.
كان كومباني حازماً عندما سُئل عن وضع العقد قبل الإصابة، وأصر على أن الأولوية تظل للنجاح على أرض الملعب. قال كومباني: "في هذه الحالات، وهذا ينطبق على كل لاعب، خاصة عندما تكون لديك مسيرة مثل مسيرة مانو، لا تتحدث عن الموسم المقبل. تتحدث وتستمتع بما لديك. في الوقت الحالي، لدي أفضل حارس مرمى في ألمانيا. ما زلنا في ثلاث مسابقات ولا نريد أن نضيع الكثير من الطاقة في الحديث عن الموسم المقبل".
- Getty Images Sport
أوربيغ وأولرايش جاهزان للعب
مع استبعاد القائد رسميًا من المباراة الحاسمة مع دورتموند وما بعدها، يتجه الضوء الآن إلى جوناس أوربيغ البالغ من العمر 22 عامًا واللاعب المخضرم سفين أولريش. أوربيغ، الذي حل محل نوير في الشوط الثاني من مباراة بريمن ليحافظ على شباكه نظيفة، يُعتبر على نطاق واسع الوريث الشرعي لعرش بايرن.
وقد أعرب المدير الرياضي كريستوف فروند سابقًا عن ثقته الكاملة في عمق قسم حراسة المرمى، مشيرًا إلى أن البيئة مناسبة تمامًا للتعامل مع الغياب المؤقت لحرس المرمى الأساسي. "التشكيلة مع حراس المرمى لدينا مميزة حقًا، مع جوناس أوربيغ وسفين أولرايش. هناك طاقة خاصة هناك. نحن لسنا قلقين. مانو لديه إحساس جيد بجسده"، قال فروند. ستخضع هذه الثقة الآن لاختبار صعب، حيث يمر بايرن بفترة صعبة بدون قائده.
إعلان