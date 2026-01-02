لا دروس في السلوك .. مدرب إسبانيول عن "العدوانية" لبرشلونة: تذكروا ما حدث مع لويس فيجو!

وكانت إدارة إسبانيول قد تقدمت بطلب إلى رابطة "لاليجا"، بتقديم موعد مباراة الديربي أمام برشلونة، في أقرب وقت ممكن، وتحديدًأ في الرابعة والربع عصرًا، بدلًا من التاسعة مساءً "بتوقيت جرينتش +1".
وباتت هناك مخاوف بشأن ديربي السبت، في ظل توقع سلوكيات عدوانية متوقعة حول عودة الحارس جوان جارسيا بين جماهير إسبانيول، فيما تم عقد اجتماعات مع الشرطة الإقليمية الكتالونية، للتنسيق حول العملية الأمنية، وتركيب الشباك خلف المرمى، والظهور المنخفض خلال الأسبوع، بدون مقابلات مع اللاعبين، وإقامة تدريب مفتوح لجمهور عائلي جدًا.
وبحسب صحيفة "آس"، فإن إسبانيول حاول تقليل المخاطر بطلبين مباشرين إلى "لاليجا"، بألا يتم لعب الديربي على ملعب RCDE في الأيام الأخيرة من البطولة، كما حدث في المواسم الأخيرة، في مباراة عادة ما تعد عالية الخطورة، في مواقف حدثت في الموسم الماضي و2022-2023، حينما أُعلن عن برشلونة بطلًا للدوري الإسباني في ذلك اليوم.
في مايو الماضي، وقع حادث دهس كبير، بالقرب من الملعب، بواسطة سائق من سكان الحبي، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا، ومنهم اثنان بجروح خطيرة.
وتم تلبية هذا الطلب، إلا أن الطلب الثاني قوبل بالرفض، وهو الذي تقدم به إسبانيول للرابطة قبل أسابيع، بأن يتم تقديم موعد المباراة، لتقام عصرًا، بدلًا من المساء، خاصة وأن إقامة اللقاء مبكرًا، يجعله ذا طابع عائلي أكثر، ويساهم في تقليل أجواء المشاحنات والعدوانية بين مجموعات المشجعين الذين سيطيلون التحضير لساعات إضافية.
وتم وضع إسبانيول في موقف حرج، على المستوى التأديبي، حيث تم التحذير من إغلاق ملعب RCDE، منذ 26 سبتمبر 2024، عندما تعرض الحكم للإصابة بكأس ألقي من المدرجات، في نهاية مباراة فياريال بالدوري الإسباني، كما تم منع الحضور الجماهيري في ذات الملعب، بسبب اقتحامه في الديربي، في 14 مايو 2023.