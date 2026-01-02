لا دروس في السلوك .. مدرب إسبانيول عن "العدوانية" لبرشلونة: تذكروا ما حدث مع لويس فيجو!

"لن نأتي إلى المباراة حاملين باقة ورود" .. هكذا وصف مانولو جونزاليس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول، جماهير فريقه قبل ديربي كتالونيا ضد برشلونة.

على ملعب RCDE، يحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفًا على إسبانيول، مساء السبت، ضمن حساب الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026.

المدرب جونزاليس وجه العديد من الرسائل، بين تحدي برشلونة ورأيه في الحكم الذي تم إسناد المباراة إليه، فضلًا عن عودة الحارس جوان جارسيا، الذي بات محل غضب جماهير إسبانيول، منذ رحيله إلى الجار الكتالوني في الصيف.