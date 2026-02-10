مانشستر يونايتد يمكنه جذب فينيسيوس جونيور من ريال مدريد إذا حصل مايكل كاريك على منصب المدير الفني الدائم، حسبما يزعم لويس ساها

لم يقرر مانشستر يونايتد بعد من سيتولى مهمة تدريب الفريق، حيث تم تعيين كاريك على أساس مؤقت حتى نهاية موسم 2025-26. وقد قاد الفريق إلى أربعة انتصارات متتالية على مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام وتوتنهام.

ساها، الذي لعب مع كاريك في أولد ترافورد، يعتقد أن زميله السابق يجب أن يُنظر إليه على أنه المرشح الأفضل لهذا المنصب بشكل دائم - حتى لو كان كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان من بين المرشحين.

وأضاف ساها: "أود أن أرى مايكل يحصل على هذه الفرصة. لقد أبلى بلاءً حسنًا. إنه رجل مجتهد للغاية ولكنه متواضع أيضًا. النتائج في صالحه في الوقت الحالي، ولكن ليس فقط النتائج، بل طريقة لعب الفريق وأدائه، يمكننا جميعًا أن نرى التغيير على الفور. لقد كان له أكبر تأثير منذ السير أليكس فيرجسون.

"إنه يقدم إجابة على السؤال حول المدرب التالي. أعتقد أنهم بحاجة إلى التفكير في كاريك بجدية شديدة.

"نحن نعلم أن التوقعات كبيرة جدًا، وأحيانًا تجري الأندية محادثات معينة وتريد رؤية خطة طويلة الأجل. هل يرون أن هذه فترة تسير فيها الأمور على ما يرام بالنسبة لكارريك؟ من يدري كيف سيكون رد فعله عندما يتعرض لمزيد من الضغط. لذا ربما يحتاج إلى أن يتعرض لتحديات في هذا الصدد حتى يتم النظر في تعيينه في هذا المنصب بدوام كامل. لا أعرف.

"ما أراه هو أنه يفهم جوهر النادي، وقد تعرض لضغوط، ربما ليس كمدرب ولكن كلاعب، وهو يفهم كيف كان رد فعل هؤلاء المدربين من قبل لأنه كان جزءًا من الجهاز الفني. لذا فهو يفهم. إنه ليس مبتدئًا. لذا أعتقد أنه يستحق منصبه، ولكن عندما تدخل أسماء مثل أنشيلوتي وزيدان في اللعبة، فإن الأمر يصبح مختلفًا تمامًا".