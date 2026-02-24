Getty Images
مانشستر يونايتد يراقب مورغان جيبس-وايت كبديل محتمل لبرونو فرنانديز في محاولة لتقليص تكاليف الرواتب
مستقبل فرنانديز في مانشستر يونايتد غير مؤكد
على الرغم من أنه كان بلا شك أفضل لاعب في مانشستر يونايتد منذ وصوله في عام 2020، إلا أن مستقبل فرنانديز في أولد ترافورد غير مؤكد على الإطلاق. لقد أمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أفضل سنواته مع الشياطين الحمر وحصل على كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، لكن التكهنات تشير إلى أنه قد يغادر في الصيف لخوض تجربة جديدة. وقد ارتبط اسمه بالدوري السعودي للمحترفين وريال مدريد، على الرغم من أن انتقاله إلى الأخير تم نفيه مؤخرًا.
أحد اللاعبين المرشحين ليحل محل فرنانديز هو نجم تشيلسي كول بالمر، حيث كشف مهاجم مانشستر يونايتد السابق لويس ساها مؤخرًا عن إعجابه بتنوع مهارات النجم الإنجليزي.
وقال: "سيكون من المثير للغاية رؤية كول بالمر في مانشستر يونايتد. لم يعد لاعبًا في مانشستر سيتي... يمكنه اللعب في أي مركز هجومي تقريبًا.
لقد تمكن من اللعب في تشيلسي مع ما يقرب من 10 أنواع مختلفة من المهاجمين، ومع ذلك ظل هو اللاعب الرئيسي. وهذا يظهر مدى موثوقيته.
"إذا غادر برونو فرنانديز مانشستر يونايتد، فسيكون كول بالمر البديل المثالي. إنه لاعب مثير ولا يزال شابًا، ولديه الطاقة والثقة اللتين تناسبان أولد ترافورد تمامًا".
جيبس-وايت مرشح ليكون البديل المحتمل لنجم البرتغال
تزعم صحيفة ديلي ميل الآن أن مانشستر يونايتد انضم إلى عدد من منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز في مراقبة جيبس-وايت، على الرغم من أنه تمت الإضافة على الفور أن النادي لا يريد خرق جدول الرواتب الذي تم إدخاله مؤخرًا. وقع كل من بريان مبيومو وماتيوس كونها وبنجامين سيسكو، الذين كانوا من أبرز الوافدين في الصيف، عقودًا برواتب تبلغ 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ومن المتوقع أن يوقع جيبس-وايت شروطًا مماثلة إذا أراد الانتقال.
استمتع جيبس-وايت بموسم 2024-25 رائعًا حيث تأهل فورست إلى الدوري الأوروبي تحت قيادة المدرب السابق نونو إسبيريتو سانتو، وسجل سبعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أرقامه جيدة في الموسم الحالي، حيث سجل ستة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سجل مؤخرًا أول أهدافه الأوروبية هذا الموسم في الفوز المثير للإعجاب على فنربخشة الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، يواجه فرنانديز خطر تسجيل أقل عدد من الأهداف في موسم واحد مع مانشستر يونايتد. يحتاج اللاعب الدولي البرتغالي إلى أربعة أهداف أخرى ليعادل العشرة أهداف التي سجلها في جميع المسابقات في موسم 2021-22، عندما بدأ مانشستر يونايتد الموسم تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير وأنهى الموسم تحت قيادة رالف رانجنيك.
الشياطين الحمر يأملون في خفض الرواتب هذا الصيف
سيكون أحد أكبر أهداف مانشستر يونايتد هذا الصيف هو خفض تكاليف الرواتب من خلال التخلص من بعض اللاعبين غير المرغوب فيهم. وقد أكد النادي بالفعل أن لاعب الوسط كاسيميرو سيغادر في نهاية الموسم، في حين أنه من المأمول أن يقرر برشلونة تحويل إعارة ماركوس راشفورد إلى انتقال دائم بعد انتقاله على سبيل الإعارة إلى كامب نو.
كما سيغادر جادون سانشو، الذي يُعتقد أنه يتقاضى حوالي 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، عند انتهاء عقده، في حين قد يضطر هاري ماجواير إلى خفض راتبه إذا أراد البقاء لاعباً في مانشستر يونايتد بعد الموسم الحالي.
من المرجح أن يكون جيبس-وايت مطلوبًا في فترة الانتقالات المقبلة
لن يكون مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد المهتم بضم جيبس-وايت، خاصة إذا هبط فورست من الدوري الإنجليزي الممتاز. بدا أن توتنهام كان على وشك إبرام صفقة مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا الصيف الماضي، لكن المفاوضات انهارت عندما وقع جيبس-وايت عقدًا جديدًا مع سيتي جراوند.
منافسه المحلي مانشستر سيتي هو فريق آخر معروف باهتمامه بـ جيبس-وايت، ويمكنه أيضًا أن يعرض عليه راتبًا أعلى إذا أراد ضمه إلى ملعب إيتهاد.
