مانشستر يونايتد يخطط لخطوة مفاجئة لضم نجم ليفربول في محاولة لحل مشاكل خط الوسط
مانشستر يونايتد يستعد لصفقة مفاجئة
وفقًا لصحيفة MEN، يراقب مانشستر يونايتد ماك أليستر عن كثب تحسبًا لتوافره في الصيف. يضع الشياطين الحمر قائمة باللاعبين المحتملين في خط الوسط، على الرغم من أنه من غير الواضح حاليًا من سيكون في مقعد المدرب، نظرًا لأن مايكل كاريك هو المدرب المؤقت حاليًا. اللاعب الأرجنتيني الدولي البالغ من العمر 27 عامًا لديه عقد مع نادي أنفيلد حتى عام 2028، لكنه عانى من موسم صعب في أعقاب إصابة خطيرة في الفخذ الموسم الماضي.
سيكون إغراء ماك أليستر بالرحيل عن نادي ميرسيسايد تحديًا كبيرًا؛ فقد لعب لاعبون في كلا الناديين خلال مسيرتهم، مثل بول إنس ومايكل أوين، لكن لم ينتقل أي لاعب بين الناديين منذ عام 1964، عندما انضم بول تشيسنال إلى ليفربول قادمًا من مانشستر يونايتد. كان ذلك قبل 62 عامًا، لذا سيكون ماك أليستر رائدًا إذا قرر الانتقال. ويقال إن مانشستر يونايتد مهتم أيضاً بكارلوس باليبا من برايتون، وآدم وارتون من كريستال بالاس، وإليوت أندرسون من نوتنغهام فورست.
طموحات ماك أليستر
لا يزال ماك أليستر لاعباً أساسياً في فريق أرني سلوت، حيث شارك في 21 مباراة كأساسي هذا الموسم، لكن أداءه انخفض بشكل كبير، حيث لم يسجل أي هدف، وسجل تمريرتين حاسمة في موسم اتسم بشكل أساسي بالإحباط.
ومع ذلك، أكد لاعب الوسط في تصريح له في وقت سابق من هذا الشهر أن أداء الفريق يتحسن، حيث قال لموقع النادي على الإنترنت: "نشعر أننا في لحظة جيدة، أفضل بكثير من بداية الموسم. نحن نتحسن كفريق - وهو الأمر الأهم - والآن نتطلع إلى هذه المباراة الرائعة.
"عقد المدير الفني اجتماعًا جيدًا للغاية حيث قال إننا بحاجة إلى التحسن في كلا المنطقتين. هذا ما أردناه وأعتقد أننا أظهرنا ذلك في آخر مباراتين.
"لكننا كنا أكثر عدوانية، وضغطنا أكثر قليلاً. هذا ما نريده وهذا ما نريد الحصول عليه والاستمرار في ذلك. أعتقد أن هذا سيكون مفتاح النجاح.
"لدينا العديد من اللاعبين المصابين، لذا الأمر ليس بهذه السهولة، لكننا نحقق ذلك. أعتقد أننا جميعًا سعداء بأدائنا في آخر مباراتين.
"لعبنا ضد فريقين كانا أكثر عدوانية قليلاً وحاولنا البناء من الخلف، وهو ما قد يكون أفضل لنا. نحن في لحظة جيدة، لكننا بحاجة إلى مواصلة العمل ومواصلة التحسن".
مديح للتعاقدات الصيفية
كما أعجب ماك أليستر بأداء كل من هوغو إكيتيكي وفلوريان فيرتز بعد انضمامهما للفريق في الصيف.
وأضاف: "أعتقد أنهما يكملان بعضهما البعض بشكل جيد للغاية. كلاهما موهوبان للغاية وأعتقد أن الجميع يمكنهم رؤية جودتهما.
"يمكننا أن نلاحظ أنهما يحبان اللعب بتمريرات ثنائية وما شابه، وهو أمر جيد للغاية لأنهما قادران على صنع الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة في لحظة مثل هذه [ينقر بأصابعه].
لذلك، أنا سعيد جدًا من أجلهما. أعتقد أنهما يظهران مدى براعتهما. لكن كما قلت، أعتقد أننا كفريق ما زلنا بحاجة إلى التحسن وهذا ما نريده".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ليفربول يحتل حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع. التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من شأنه أن يمنح أي من الناديين ميزة في المفاوضات، ولكن من غير الواضح ما إذا كان ليفربول مستعداً للتغاضي عن رحيل ماك أليستر، خاصة إلى منافس قوي مثل مانشستر يونايتد.
