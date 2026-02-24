مانشستر يونايتد "يجب أن يبحث عن مدرب آخر في الوقت الحالي" حيث يعتبر غاري نيفيل تعيين مايكل كاريك بشكل دائم "مخاطرة" كبيرة

في حديثه في برنامج "Monday Night Football" على قناة Sky Sports، أعرب نيفيل عن قلقه بشأن عملية التعيين: "على مانشستر يونايتد أن يبحث عن مدرب آخر في الوقت الحالي، لأنك لا تعرف كيف ستكون النتائج. لكن أمور صغيرة مثل تجديد توماس توخيل لعقده مع إنجلترا تقلل من الخيارات المتاحة لمانشستر يونايتد، ولا تضر بفرص مايكل في الحصول على الوظيفة".

القلق الرئيسي لقائد الشياطين الحمر السابق هو أن يونايتد قد جرب بالفعل صيغة تعيين مدربين شباب أو عديمي الخبرة، مشيرًا بشكل خاص إلى فترة ولاية أيقونة أخرى للنادي، أولي جونار سولشاير.

وأضاف نيفيل: "إذا نجح في تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا، فسيكون هناك الكثير من الحماس حول تعيينه". "أنا لست ضد تعيينه، أنا أحبه كثيرًا. لكنني أعتقد أن مانشستر يونايتد يجب أن يختار أفضل مدرب متاح. لقد اختاروا مدربين شبابًا وعديمي الخبرة في آخر اختيارين. أولي جونار سولشاير جاء من قبل كلاعب سابق، ولم ينجح ذلك في النهاية. لذلك أعتقد أن الخيار الصحيح هو تجنب المخاطرة قدر الإمكان".