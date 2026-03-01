Getty Images Sport
مانشستر يونايتد يتلقى ضربة قوية بسبب إصابة لوك شو الذي خرج متأثراً بإصابة في الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس
شو غير قادر على مواصلة المباراة
شو شوهد وهو يمسك بقدمه بعد تدخل من الظهير دانيال مونوز لاعب بالاس. لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من مواصلة اللعب وبدا عليه الضيق الشديد وهو يتجه نحو خط التماس. مشهد شو وهو يهز رأسه وهو يغادر الملعب سيكون مصدر قلق كبير لمشجعي مانشستر يونايتد، نظرًا لتاريخه الحافل بالمشاكل البدنية المتكررة طوال فترة وجوده في أولد ترافورد.
ضربة قاسية للمدافع النجم
جاء رحيل شو في لحظة حاسمة، حيث كان مانشستر يونايتد متأخراً 1-0 بعد هدف مبكر من ماكسنس لاكروي. كانت هذه ضربة قاسية بشكل خاص لشو في موسم شهد تجاوزه لمشاكل اللياقة البدنية التي عانى منها في الماضي ليشارك في جميع مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
اضطر كاريك إلى إجراء تبديل مبكر، حيث أشرك نوسير مازراوي لملء الفراغ في الجانب الأيسر. على الرغم من التغيير، عانى يونايتد في العثور على إيقاعه أمام فريق بالاس النشط، وذهب إلى الاستراحة متأخراً بهدف واحد. ومع ذلك، نجح برونو فرنانديز في تعادل النتيجة من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، بعد طرد لاكروا بسبب تدخله الأخير على ماتيوس كونها.
تحديث رسمي متوقع بعد المباراة
أكد النادي أنه سيتم إجراء تقييم كامل بمجرد عودة الفريق إلى مجمع كارينجتون للتدريب. ويبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت الإصابة ناتجة عن الاصطدام مع مونوز أم أنها تفاقم لمشكلة سابقة. بالنسبة لمانشستر يونايتد، فإن الأمل هو أن يكون التبديل المبكر مجرد إجراء احترازي وليس بداية لفترة طويلة أخرى من الغياب عن الملاعب بالنسبة لشو.
آمال في التعافي السريع
هناك بصيص من الأمل لمانشستر يونايتد فيما يتعلق بالجدول الزمني القادم. بسبب عدم مشاركته في البطولات الأوروبية وخروجه المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، يواجه الشياطين الحمر جدول مباريات أقل ازدحامًا بكثير من منافسيه الستة الأوائل التقليديين. بعد مباراة الأربعاء ضد نيوكاسل يونايتد، سيحصل الفريق على استراحة لمدة 11 يومًا قبل أن يعود إلى الملاعب في مباراة على أرضه ضد أستون فيلا، مما يوفر لشو فرصة محتملة للتعافي.
سيعمل الفريق الطبي في أولد ترافورد على مدار الساعة لتقييم مدى خطورة الإصابة. سيكون كاريك في حاجة ماسة إلى لاعب الظهير الأيسر الأساسي في المرحلة الأخيرة من الموسم، حيث لا يزال توازن شو بين الصلابة الدفاعية والإنتاج الهجومي أمرًا حاسمًا في طريقة انتقال مانشستر يونايتد من الخلف.
