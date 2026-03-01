مانشستر يونايتد يتلقى ضربة قوية بسبب إصابة لوك شو الذي خرج متأثراً بإصابة في الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس

جاء رحيل شو في لحظة حاسمة، حيث كان مانشستر يونايتد متأخراً 1-0 بعد هدف مبكر من ماكسنس لاكروي. كانت هذه ضربة قاسية بشكل خاص لشو في موسم شهد تجاوزه لمشاكل اللياقة البدنية التي عانى منها في الماضي ليشارك في جميع مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضطر كاريك إلى إجراء تبديل مبكر، حيث أشرك نوسير مازراوي لملء الفراغ في الجانب الأيسر. على الرغم من التغيير، عانى يونايتد في العثور على إيقاعه أمام فريق بالاس النشط، وذهب إلى الاستراحة متأخراً بهدف واحد. ومع ذلك، نجح برونو فرنانديز في تعادل النتيجة من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، بعد طرد لاكروا بسبب تدخله الأخير على ماتيوس كونها.