مانشستر يونايتد يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل جادون سانشو وسط فترة إعارة مخيبة للآمال إلى أستون فيلا
صعوبات سانشو في أستون فيلا
وقع سانشو مع أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية في خطوة منحت الجناح فرصة أخرى لإحياء مسيرته. لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يجد صعوبة في إحداث تأثير في فيلا بارك. لقد شارك في ست مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم. لم يتمكن من تسجيل أي هدف لفريق فيلا إلا في الدوري الأوروبي، وسجل هدفًا واحدًا فقط في 25 مباراة في جميع المسابقات، وهو رصيد سيئ للغاية. ارتبط اسم سانشو بنادي بوروسيا دورتموند وأندية تركية في فترة الانتقالات في يناير، لكنه سيبقى الآن مع فريق إيمري حتى نهاية الموسم.
مانشستر يونايتد يتخذ قراره النهائي بشأن سانشو
سانشو هو أيضا في السنة الأخيرة من عقده مع مانشستر يونايتد، لكن الشياطين الحمر لديهم خيار تمديد العقد لمدة 12 شهرا. وفقا لصحيفة ذا صن، قرر النادي بالفعل عدم الإبقاء على سانشو لمدة عام آخر ومحاولة بيعه مقابل مبلغ مالي. يريد يونايتد التخلص من راتبه البالغ 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في الصيف، وهو الآن على استعداد لرؤيته يرحل في انتقال مجاني. إذا غادر في نهاية الموسم كما هو متوقع، فسوف يُعتبر سانشو أحد أكبر إخفاقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات. أنفق الشياطين الحمر 73 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع سانشو في عام 2021، لكنه لم يشارك سوى في 83 مباراة مع النادي خلال تلك الفترة، وسجل 12 هدفًا.
إيمري يتحدث عن مستقبل سانشو
أشاد إيمري بسانشو لتحسن مستواه مؤخرًا، وأشار إلى أن النادي قد يسعى للتعاقد معه بشكل دائم. وردًا على سؤال حول ما إذا كان قد فكر في التعاقد مع سانشو، قال للصحفيين: "ليس بعد، لكنه لاعب رائع. نأمل أن يساعدنا من خلال تحسين مستواه في هيكلنا كما يفعل الآن. سيحتاج إلى عقد آخر، وربما يكون هنا. إذا لعب كرة القدم بأفضل ما لديه، فسوف نرغب في ضمه. لكن قد تكون هناك فرق أخرى مهتمة به. لم يكن أداءه في الجزء الأول من الموسم كافياً. كان يعمل ويحاول، لكنه لم يحقق الأداء الذي كنا نحتاجه. الآن هو يتحسن. إنه يواجه التحدي بالنسبة له ولنا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
أمام سانشو الآن بقية الموسم ليحاول إقناع فيلا بالاحتفاظ به في النادي. ويحتل فريق إيمري المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعود إلى الملاعب يوم السبت لمواجهة ليدز يونايتد في فيلا بارك.
