مانشستر يونايتد مستعد لإنفاق أكثر من 170 مليون جنيه إسترليني لضم ثلاثة لاعبين ليحلوا محل كاسيميرو، بعد أن طلب البرازيلي من الشياطين الحمر التعاقد مع نجم نيوكاسل

وفقًا لتقرير AS، يتصدر برونو غيمارايس وساندرو تونالي، لاعبا نيوكاسل يونايتد، قائمة اللاعبين الذين يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد معهم. لا يزال غيمارايس الهدف الرئيسي للنادي على الرغم من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، حيث تشير مصادر داخل النادي إلى أنه يعتبر لاعبًا أساسيًا للمستقبل. ومن المثير للاهتمام أن كاسيميرو نفسه لعب دورًا في عملية التعاقد من خلال توصية مجلس إدارة مانشستر يونايتد بزميله. ومع ذلك، لا تزال عملية الانتقال معقدة، حيث أن نيوكاسل يونايتد يخوض حاليًا مفاوضات لتمديد إقامة البرازيلي في سانت جيمس بارك.

يصاحب غيمارايس في القائمة زميله في نيوكاسل، ساندرو تونالي. في حين أن اللاعب الدولي الإيطالي ارتبط بعودة إلى الدوري الإيطالي عبر يوفنتوس، إلا أن القيود المالية للبيانكونيري تجعل الانتقال إلى تورينو غير مرجح. وقد مهد هذا الطريق لمانشستر يونايتد ليضع نفسه كوجهة رائدة. ومع ذلك، لن تكون المفاوضات مع نيوكاسل سهلة، حيث يصر النادي على تقييم مرتفع.