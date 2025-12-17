بسبب نصير مزراوي.. مانشستر يونايتد يشكو منتخب المغرب أمام الفيفا!

بعد أن رفض المغرب الطلب الأولي ليونايتد، قام مسؤولو النادي بتصعيد القضية إلى الفيفا، على أمل الحصول على بعض المرونة. لكن هذا الأمل تبدد بسرعة.

انحازت الفيفا إلى الاتحاد المغربي، مشيرة إلى تاريخ بدء فترة الإفراج الواضح، ولم تترك ليونايتد سوى القليل من المجال للمناورة.

داخلياً، كان هناك إحباط من أن المغرب بدا وكأنه يعطي الأولوية لمعسكر تدريبي على مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ذات أهمية كبيرة.

ومع ذلك، لم تكن هناك أي شكاوى ضد مزراوي نفسه. ظل الظهير محترفاً طوال الوقت، وتدرب طوال الأسبوع مع يونايتد قبل مغادرته للانضمام إلى واجبه الدولي في وقت متأخر من مساء الأحد.

ترك القرار أموريم يعاني من نقص في اللاعبين، ما زاد من تعقيد الوضع الصعب بالفعل الناجم عن إصابات ماتياس دي ليخت وهاري ماجواير. تم الزج باللاعبين الشباب ليني يورو وأيدن هيفن في المباراة الصعبة ضد فريق بورنموث الذي كان أكثر من مستعد لاختبار ضعف يونايتد.

ما تلا ذلك كان واحدة من أكثر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز فوضوية هذا الموسم.

تقدم يونايتد ثلاث مرات وظل متقدماً حتى وقت متأخر، فقط ليتعادل بورنموث مراراً وتكراراً، لينتهي الأمر في النهاية بالتعادل 4-4.

تباينت قضية مزراوي مع مفاوضات يونايتد مع اتحادات أفريقية أخرى. ضمن الحوار البناء مع الكاميرون وكوت ديفوار السماح لبرايان مبيومو وأماد ديالو باللعب ضد بورنموث قبل الانضمام إلى واجب كأس الأمم الأفريقية. تم الاستشهاد بهذه المحادثات كأمثلة على التعاون الذي يعمل لصالح النادي.