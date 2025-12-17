Getty Images Sport
بسبب نصير مزراوي.. مانشستر يونايتد يشكو منتخب المغرب أمام الفيفا!
تغيير موعد المباراة يربك حسابات مانشستر يونايتد
المغرب، مستضيف البطولة، سيواجه جزر القمر في 21 ديسمبر. لو أقيمت مباراة يونايتد في موعدها المتوقع أصلاً يوم السبت، لكان مزراوي متاحاً.
بدلاً من ذلك، تم إعادة جدولة المباراة إلى ليلة الإثنين لأسباب تتعلق بالبث، ما وضعها داخل نافذة الإفراج الإلزامية.
يشعر يونايتد بأنه عوقب بشكل غير عادل بسبب ظروف خارجة عن سيطرته. قرار الجدولة لم يكن من صنعهم، لكنه حرم روبن أموريم في النهاية من خيار دفاعي رئيسي في لحظة حاسمة، كما كشف موقع ESPN.
- Getty Images Sport
الفيفا يؤيد موقف المغرب
بعد أن رفض المغرب الطلب الأولي ليونايتد، قام مسؤولو النادي بتصعيد القضية إلى الفيفا، على أمل الحصول على بعض المرونة. لكن هذا الأمل تبدد بسرعة.
انحازت الفيفا إلى الاتحاد المغربي، مشيرة إلى تاريخ بدء فترة الإفراج الواضح، ولم تترك ليونايتد سوى القليل من المجال للمناورة.
داخلياً، كان هناك إحباط من أن المغرب بدا وكأنه يعطي الأولوية لمعسكر تدريبي على مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ذات أهمية كبيرة.
ومع ذلك، لم تكن هناك أي شكاوى ضد مزراوي نفسه. ظل الظهير محترفاً طوال الوقت، وتدرب طوال الأسبوع مع يونايتد قبل مغادرته للانضمام إلى واجبه الدولي في وقت متأخر من مساء الأحد.
ترك القرار أموريم يعاني من نقص في اللاعبين، ما زاد من تعقيد الوضع الصعب بالفعل الناجم عن إصابات ماتياس دي ليخت وهاري ماجواير. تم الزج باللاعبين الشباب ليني يورو وأيدن هيفن في المباراة الصعبة ضد فريق بورنموث الذي كان أكثر من مستعد لاختبار ضعف يونايتد.
ما تلا ذلك كان واحدة من أكثر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز فوضوية هذا الموسم.
تقدم يونايتد ثلاث مرات وظل متقدماً حتى وقت متأخر، فقط ليتعادل بورنموث مراراً وتكراراً، لينتهي الأمر في النهاية بالتعادل 4-4.
تباينت قضية مزراوي مع مفاوضات يونايتد مع اتحادات أفريقية أخرى. ضمن الحوار البناء مع الكاميرون وكوت ديفوار السماح لبرايان مبيومو وأماد ديالو باللعب ضد بورنموث قبل الانضمام إلى واجب كأس الأمم الأفريقية. تم الاستشهاد بهذه المحادثات كأمثلة على التعاون الذي يعمل لصالح النادي.
أموريم محبط من فرصة ضائعة أخرى
في أعقاب التعادل 4-4، كان إحباط أموريم واضحاً، على الرغم من أن تركيزه ظل منصباً بقوة على الأداء بدلاً من السياسة. جادل بأن يونايتد قد فعل ما يكفي، خاصة في الشوط الأول، لحسم المباراة بلا شك.
وقال: "إنه أمر مخيب للآمال حقاً. نحن محبطون حقاً. مباراة مجنونة. قد يبدو أننا خسرنا النقطتين في الشوط الثاني، لكنني أعتقد أننا خسرناهما في الشوط الأول. سيطرنا وصنعنا العديد من الفرص. كان يجب أن نذهب إلى الشوط الأول بنتيجة مختلفة. في النهاية، كنا نستحق المزيد. كانت مباراة ممتعة للجميع في المنزل. أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد حقاً. لقد قدمنا شوطاً أولاً جيداً جداً. النتيجة يجب أن تكون مختلفة تماماً".
بالمقارنة مع العروض الأخيرة على أرضه، شعر أموريم أن هذه كانت خطوة للأمام من حيث الحدة والنية. وقيم قائلاً: "عندما تفوز خارج أرضك، يجب أن تفوز على أرضك. لكننا بحاجة إلى التركيز على الأداء؛ اليوم كان مختلفاً عن المباراتين الأخيرتين على أرضنا. لذا، فهذه أيضاً نقطة نأخذها بعين الاعتبار، إنها مختلفة تماماً. النتيجة هي نفسها، إنها نقطة واحدة. إنه أمر محبط، لكن الأداء مختلف. الناس، خاصة في أولد ترافورد، يريدون الفوز، لكنهم يريدون أيضاً أن يستلهموا من رؤية فريق يلعب كرة قدم جيدة. لقد قمنا بذلك بشكل جيد في لحظات معينة. لقد كان أداءً جيداً، لكننا بحاجة إلى أن نكون أكثر فعالية لأننا صنعنا العديد من الفرص. كانت هناك فرص لكلا الجانبين. لقد صنعنا المزيد. نحن بحاجة إلى إيجاد طرق لإغلاق المباريات لأن هذا حدث مرات عديدة. هذا جزء من العملية. نحاول القيام بالأشياء بأفضل ما يمكن، لكن في بعض اللحظات لا يكفي".
- AFP
ماذا بعد لمانشستر يونايتد؟
يوجه مانشستر يونايتد انتباهه إلى فريق أستون فيلا الذي يمر بفترة جيدة، مدركاً أن التحدي يزداد صعوبة فقط.
مع مغادرة مبيومو وأماد للواجب الدولي وتمدد الخيارات الدفاعية، يواجه أموريم اختباراً آخر لقدرته على التكيف.
