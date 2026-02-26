مانشستر يونايتد مدعو إلى منح هاري ماجواير عقدًا جديدًا وتجنب السماح للاعب الدولي الإنجليزي بأن يصبح لاعبًا حرًا

ساعد ماجواير مانشستر يونايتد على استقرار الفريق بعد إقالة روبن أموريم في أوائل عام 2026، حيث قدم كاريك خطة تكتيكية تستغل نقاط قوة الشياطين الحمر - وهو ما فشل سلفه في تحقيقه في كثير من الأحيان.

وأضاف بروس عن التعيين المؤقت الذي قد يتحول إلى تعيين دائم: "انظروا، لقد وضع نفسه في الصدارة، حتى بعد ستة أسابيع. لقد كان منعشًا جدًا بطريقته، والشيء الوحيد الذي قلت عنه هو أنه يفهم مانشستر يونايتد.

"لا أقصد بذلك إهانة أي شخص قادم، لكنك لا تدرك مدى ضخامة هذا النادي ومدى التدقيق الذي تتعرض له بشكل لا مثيل له. بمجرد دخولك إلى هناك، تصبح في دائرة الضوء؛ يتم تحليل كل شيء، وهو يفهم النادي بهذه الطريقة بعد أن لعب فيه لمدة 13 عامًا، وهذا هو سلوكه الهادئ والرصين.

"اللاعبون أصبحوا في حالة بدنية جيدة، مثل هاري ماجواير الذي كان رائعًا في إيفرتون، و[ليساندرو] مارتينيز الذي لم يلعب، فجأة أصبحوا في حالة بدنية جيدة. أعاد كوبي ماينو إلى الفريق، ووضع برونو [فيرنانديز] في مركزه الصحيح رقم 10.

"إذا كان لديك لاعبون جيدون، كما هو الحال في مانشستر يونايتد، وكانوا مرتاحين في مراكزهم، فإنك ستجني الثمار، وقد نجح في ذلك بشكل رائع.

"[ماتيوس] كونها، [بريان] مبيومو، برونو و[بنجامين] سيسكو، هم تهديد لأي فريق في الهجوم. مع التعيين الذكي لستيف هولاند، أعتقد أنهم يبدون أكثر أمانًا دفاعيًا. أعتقد أن هذه هي المباراة الثالثة التي لم يسجل فيها الفريق أي هدف من أصل ست مباريات منذ تولي مايكل المسؤولية، وهذا أمر جيد أيضًا".