مانشستر ضد ليون | يونايتد "المُعجزات" يحطم سقف الريمونتادا في ليلة تاريخية .. والقدر رحمك يا أونانا من حفلة قاسية!

6 دقائق فقط تكفي الشياطين للعودة من "الموت"

ربما هذه هي المرة الأولى خلال الموسم التي نرى فيها، السير أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، بوجه مبتسم، والسبب في ذلك هو حضوره ليلة تاريخية في "أولد ترافورد" استعاد فيها الشياطين، جزءًا من كبريائهم الضائع.

الليلة، مانشستر يونايتد صنع معجزة بكل ما تحمله الكلمة، ففي أقل من 6 دقائق فقط أمام ضيفه ليون عاد من الخسارة (4-2)، إلى فوز دراماتيكي بنتيجة (5-4)، ليعبر إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ودخلت مباراة الليلة، تاريخ البطولات الأوروبية الكبرى، حيث أنها أول مباراة في تاريخ كرة القدم الأوروبية التي تشهد تسجيل 5 أهداف في الوقت الإضافي، ليضع مانشستر وليون هذه المباراة في السجلات التاريخية للقارة العجوز.

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وبهذا الفوز يعبر مانشستر يونايتد إلى نصف النهائي ليواجه خصمًا أكثر صعوبة وهو أتلتيك بيلباو الإسباني، أحد أبرز المرشحين للفوز ببطولة الدوري الأوروبي، يومي 1 و8 مايو المقبل.

وترصد النسخة العربية من GOAL أبرز ملامح مباراة مانشستر يونايتد وليون المثيرة للغاية..