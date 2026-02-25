مانشستر يونايتد في مأزق بشأن عقد كوبي ماينو

تحدث كاريك عن إمكانات لاعب الوسط الشاب مع تقدم الموسم.

وقال لبي بي سي سبورت: "أعرف كوبي منذ وقت طويل. بدأت العمل معه عندما كان في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره، عندما كنت أبدأ في الحصول على شهادات التدريب - قبل بضع سنوات". "فقط القليل. ثم، بالطبع، عندما كنت هنا للمرة الأولى، كان موجودًا قليلاً.

لذا أعتقد أن معرفتي به وتجربتي معه ورؤيته يؤدي بمثل هذا المستوى في مثل هذه المناسبات الكبيرة... قلت سابقًا أن المدربين قادرون على التعامل مع الوجود هنا والمستوى المطلوب للتعامل مع ذلك. ما فعله كوبي في مثل هذا العمر الصغير أمر لا يصدق حقًا.

"ننسى كم هو صغير السن. كنت من أشد المعجبين بمشاهدته وهو يلعب ومعرفة ما هو قادر عليه. لذا لم يكن قرارًا صعبًا أن أشركه في المباراة. ولأكون صادقًا، ليس من السهل أن تجد إيقاعك وتجد مستواك عندما لا تلعب. هناك أشياء يمكنه أن يتحسن فيها، أشياء يمكنه أن يطورها، لكننا لم نبدأ في أي من ذلك لأننا ندعه يجد إيقاعه."

"كنت حريصًا جدًا على عدم إعطائه الكثير — بعض النصائح الصغيرة، وبعض الأمور المتعلقة بالموقع، وبعض الأمور الصغيرة هنا وهناك — ولكنني أثق في قدراته. إنه لاعب كرة قدم رائع ولديه موهبة كبيرة".