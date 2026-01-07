بعد إقالة أموريم .. مانشستر يونايتد يطلب أحد مدربي دوري روشن السعودي ويتلقى الرد مباشرة!

كشفت تقارير صحفية عن تواصل إدارة مانشستر يونايتد مع أحد مدربي دوري روشن السعودي للحديث معه عن خلافة المدرب المقال روبن أموريم، وقد تلقى النادي الإنجليزي الرد على طلبه مباشرة! فمن هو المدرب وما الذي حدث؟
بعد أشهر من الدعوات المتكررة لإقالته، اتخذ مانشستر يونايتد أخيرًا قرارًا حاسمًا قبل يومين بإقالة روبن أموريم من منصبه كمدرب للفريق، وذلك بعد موجة غضب جماهيري ومطالب متزايدة وجهت إلى مجلس الإدارة.
أموريم، الذي عانى طوال فترة قيادته للشياطين الحمر لتحقيق نتائج إيجابية، أصبح منصبه غير قابل للدفاع بعد تعادل الفريق 1-1 مع ليدز يونايتد في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال تصريحاته بعد المباراة، أصر على رغبته في الاستمرار حتى نهاية عقده عام 2027، لكنه لم يحصل على هذه الفرصة، كما شهدت الفترة السابقة اشتباكات بينه وبين مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس في اجتماع قبل المباراة.
وقال النادي في بيان رسمي "مع احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذت إدارة النادي على مضض قرارًا بأن الوقت مناسب لإجراء تغيير. هذا القرار يمنح الفريق أفضل فرصة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. يود النادي شكر روبن على جهوده ومساهماته ويتمنى له التوفيق في مستقبله."
الخيارات المتاحة
مع رحيل أموريم، تم تسليم زمام الأمور للاعب وسط يونايتد السابق دارين فليتشر، الذي يتولى حالياً مسؤولية فريق تحت 18 عاماً، بصفة مؤقتة، ومن غير المتوقع أبدًا أن يستمر اللاعب السابق في منصبه بشكل دائم.
المصادر الصحفية المتابعة تحدثت خلال الساعات الأخيرة عن الخيارات المتاحة أمام مانشستر يونايتد والمرشحة لخلافة أموريم، وأبرزها أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس، وروبرتو دي زيربي، المدير الفني السابق لبرايتون، الذي يتولى مسؤولية نادي مارسيليا الفرنسي حاليًا، بجانب أسماء أقل حظوظًا مثل مايكل كاريك وأولي جونار سولشيار وإنزو ماريسكا الذي أقيل مؤخرًا من تدريب تشيلسي ومرشح فوق العادة لخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.
يظل جلاسنر، الذي يفضل نظام 3-4-2-1 الذي سبب لأموريم الكثير من المتاعب في أولد ترافورد، هو الخيار المفضل على المدى الطويل ليونايتد، لكن توليه المهمة الآن غير مرجح أبدًا نظرًا للرفض المتوقع من كريستال بالاس لرحيله وسط الموسم.
استهداف مدرب في دوري روشن
الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، نيكولو شيرا، كشف النقاب اليوم الأربعاء عن تواصل مسؤولي العملاق الإنجليزي مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي للحديث معه عن خلافة أموريم.
وأوضح شيرا أن إنزاجي لم يتأخر في الرد على الطلب الإنجليزي، حيث أجاب مباشرة بالرفض وتفضيل الاستمرار مع الهلال السعودي الذي بدأ العمل معه هذا الموسم ويُحقق معه نجاحًا مذهلًا في جميع البطولات.
موسم المدرب المستهدف في دوري روشن
على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
في دوري روشن السعودي، استطاع الهلال وبعد 12 جولة من التقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر السابق، النصر، بعدما هزم ضمك مساء أمس بهدفين نظيفين وسقوط جاره أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
الفوز الأخير رفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة مقابل 31 للنصر، وقد حقق الفريق خلال تلك المسيرة 10 انتصارات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أبدًا، وهو الوحيد الذي حافظ على سجله دون خسارة حتى الآن.
قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.
كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.
ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.