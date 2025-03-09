مانشستر يونايتد وآرسنال | هدية مسرح الأحلام.. ماذا يحتاج صلاح وليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي؟!

تعادل مثير في قمة الجولة الثامنة والعشرين

شهدت الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز قمة منتظرة بين فريقي آرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. هذا التعادل، وإن كان بطعم مر لجماهير آرسنال، حمل في طياته دلالات أعمق وأثر بالغ على سباق اللقب، ليخدم بشكل غير مباشر مصلحة الغريم التقليدي، ليفربول، ويمنحه دفعة معنوية هائلة نحو التتويج باللقب الغائب.

بدأ آرسنال المباراة باندفاع هجومي واضح بحثاً عن النقاط الثلاث التي لا تقبل القسمة على اثنين في ظل مطاردة ليفربول المتصدر.

ورغم الأداء الجيد والضغط المتواصل، اصطدم المدفعجية بدفاع منظم من مانشستر يونايتد وحارس متألق، ليجدوا صعوبة في اختراق الشباك.

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في المقابل، اعتمد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة السريعة، وتمكن من خطف هدف التقدم من ضربة ثابتة ليصدم جماهير أصحاب الأرض ويزيد من الضغط على لاعبي آرسنال.

في الشوط الثاني، كثف آرسنال من هجماته ونجح في تعديل النتيجة، إلا أن محاولاتهم المستميتة لتسجيل هدف الفوز باءت بالفشل، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.