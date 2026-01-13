حتى لا ينتهي الموسم بكارثة جديدة.. عفوًا سولشاير، مايكل كاريك هو الأنسب لقيادة مانشستر يونايتد

استمر المدرب البرتغالي في منصبه لمدة 14 شهراً فقط، وخلال تلك الفترة سجل مانشستر يونايتد أسوأ نتيجة له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.

أثبت إصراره على خطة 3-4-3 الصارمة أنها كانت سبب فشله في النهاية، لكن مجلس الإدارة كان يعلم أن أموريم مدرب يعتمد على نظام معين عندما تعاقدوا معه من سبورتينج لشبونة، تمامًا كما كانوا يعلمون أن جوزيه مورينيو ولويس فان خال مدربان براجماتيان لا يتناسبان مع "الحمض النووي لمانشستر يونايتد" الذي كان موضع نقاش كبير.

وقع أموريم في النهاية على حكم إعدامه بنفسه عندما تحدث عن عدم وجود دعم من مجلس إدارة النادي، وأيًا كان من سيتم اختياره كخليفة دائم له في الصيف، فسيتعين عليه أن يكون أكثر استعدادًا للانصياع لقرار الرئيس التنفيذي عمر برادة ومدير الكرة جيسون ويلكوكس، اللذين يتقاسمان الآن بوضوح السلطة الحقيقية فيما يتعلق بالعمليات الكروية، تحت أنظار نظام ملكية INEOS المثير للجدل. من الصعب أن نرى الفريق يعود إلى دوري أبطال أوروبا مع مثل هذه الهيكلية الداخلية المليئة بالمشاكل، ناهيك عن تحقيق طموح بيرادا بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول عام 2028.

في الوقت الحالي، يحتاج مانشستر يونايتد فقط إلى شخص ما ليثبت السفينة حتى نهاية ما كان موسمًا آخر من خيبة الأمل الشديدة. ووقع الاختيار على مايكل كاريك، حيث أعلن النادي بشكل رسمي عن تعيينه مؤقتًا، بعد منافسة مع المدرب السابق أولي جونار سولشاير.