أحد مدربي الدوري الإنجليزي على رأس القائمة.. مانشستر يونايتد يحدد "خليفة أموريم"!

بعد أن واجهت دعوات لإقالة أموريم على مدى عدة أشهر، اتخذ مانشستر يونايتد أخيرًا إجراءً حاسمًا في 5 يناير. فقد أخلوا المقعد البارز في مقعدهم بعد أن شاهدوا انفجارًا عنيفًا موجهًا نحو مجلس إدارتهم.

أموريم، الذي كافح من أجل تحقيق نتائج إيجابية طوال فترة توليه منصبه مع الشياطين الحمر، جعل منصبه غير قابل للدفاع عنه عندما تحدث بعد التعادل 1-1 في ليدز. وأعرب عن رغبته في استكمال عقده حتى عام 2027، لكنه حُرم من هذه الفرصة. كما اشتبك مع مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس في اجتماع قبل تلك المباراة.

وقال الشياطين الحمر في بيان مقتضب نشر على الموقع الرسمي للنادي: "مع احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذت إدارة النادي على مضض قرارًا بأن الوقت مناسب لإجراء تغيير. سيمنح هذا الفريق أفضل فرصة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في الدوري الإنجليزي الممتاز. يود النادي أن يشكر روبن على مساهمته في النادي ويتمنى له التوفيق في المستقبل".