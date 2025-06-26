مانشستر سيتي ضد يوفنتوس | فلتشكر عمرو دياب يا جوارديولا على عودة هالاند .. وهكذا خذل الحظ مرموش والهلال!

جوارديولا يرسل كارت رعب لجميع المنافسين على كأس العالم للأندية

قدم مانشستر سيتي الليلة نفسه كمرشح قوي للغاية للفوز بكأس العالم للأندية 2025، بعد اكتساح نظيره يوفنتوس (5-2)، يوم الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة بالمسابقة العالمية.

المباراة لم تكن ذات أهمية كبيرة، سوى تحديد المتصدر، خصوصًا أن الفريقين ضمنا التأهل إلى دور الـ16، لكنها كشفت عن نجاعة جوارديولا وفريقه للفوز ببطولة تخفف من حدة غضب جماهيره من الموسم المحبط.

سجل خماسية مانشستر سيتي، كل من جيريمي دوكو، إرلينج هالاند، فيل فودين، سافينيو، وبيير كالولو مدافع يوفنتوس بالخطأ في مرماه، بينما تكفل تيون كوبميينيرز ودوسان فلاهوفيتش بتسجيل ثنائية اليوفي.

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وفي السطور التالية، ترصد النسخة العربية من "GOAL" بعض الكواليس من ليلة استثنائية تألق فيها مانشستر سيتي على أنقاض يوفنتوس في كأس العالم للأندية..