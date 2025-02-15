سياق مختلف للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو أثار قضية تأجيل بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز للسماح بمزيد من الراحة بعد المنافسة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في الصيف خلال شهري يونيو ويوليو.

لكن لم يدعم أي شخص آخر في اجتماع المساهمين برابطة الأندية الإنجليزية يوم الخميس موقفه، مما دفع مانشستر سيتي إلى "إظهار استيائه بوضوح".

ويقال إن ممثلًا لم يُذكر اسمه من نادٍ آخر أشار إلى أن كأس العالم للأندية ليست إلزامية ولكنها تعد بمدفوعات مربحة، مما يعني أن مانشستر سيتي يريد لا يريد تفويت أي مكسب مادي بينما سيؤثر الأمر على الفريق من الناحية الفنية ومطالبات مانشستر سيتي بتأجيل موعد انطلاق موسم 2025-2026 ستضر بالأندية كافة.