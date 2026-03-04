Goal.com
مباشر
Antoine Semenyo Marc Guehi Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

ترجمه

مانشستر سيتي يحقق نجاحًا كبيرًا في صفقات يناير: أنطوان سيمينيو ومارك جويي يثبتان أنهما إضافة مثالية لتعزيز حظوظ الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

ادعى بيب جوارديولا أنه ليس "مشجعًا كبيرًا" لفترة الانتقالات في يناير، لكن صفقات مانشستر سيتي الأخيرة في فصل الشتاء تشير إلى عكس ذلك. وقع سيتي مع ستة لاعبين في فترتي الانتقالات الأخيرتين في يناير، وأنفق في ذلك ما مجموعه 264 مليون جنيه إسترليني (353 مليون دولار). لكن في حين أن صفقات العام الماضي كانت تبدو يائسة، فإن الصفقات الأخيرة مع مارك جويه وأنطوان سيمينيو تبدو وكأنها ضربات معلمية.

قد يكون سيمينيو وجوي هدفين واضحين للتعاقد معهما بالنظر إلى سجلاتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مانشستر سيتي ما زال أمامه المهمة الصعبة المتمثلة في إتمام الصفقتين وسط منافسة شرسة من منافسيه.

استهدف ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام سيمينيو، حتى أن روبن أموريم ذهب إلى حد إجراء مكالمة هاتفية مع المهاجم السابق لبورنموث لتبديد أي مخاوف لديه بشأن احتمال استخدامه كظهير جناح إذا انتقل إلى أولد ترافورد. في غضون ذلك، كان ليفربول على وشك التعاقد مع جوي في أغسطس، لدرجة أنه كان يخضع للفحص الطبي ويستلقي على جهاز الفحص عندما أوقف كريستال بالاس الصفقة - بشكل حرفي تقريبًا.

ومع ذلك، خالف كلا اللاعبين الاتجاه السائد لمعظم الوافدين الجدد إلى سيتي، الذين يحتاجون عمومًا إلى فترة تأقلم قبل أن يبدأوا في الازدهار تحت قيادة جوارديولا. لكن سيمينيو وجوي دخلا مباشرة في عمق الملعب ويسيران بخطى حثيثة نحو خط النهاية، مع زملائهم الجدد الذين يتبعونهم في مسارهم.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    دور رئيسي

    الفرق في نتائج مانشستر سيتي قبل وبعد انضمام سيمينيو في 9 يناير، ومرة أخرى بعد ظهور جوي لأول مرة بعد ثلاثة أسابيع، واضح للغاية. تعادل فريق جوارديولا في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2026 ضد سندرلاند وتشيلسي وبرايتون، مما جعله يتأخر بست نقاط عن أرسنال في سباق اللقب.

    وقد فاز الفريق في تسع من 11 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمام سيمينيو، وخسر فقط أمام مانشستر يونايتد وتعادل مع توتنهام. وقد تقلص الفارق البالغ ست نقاط إلى نقطتين محتملتين إذا فاز سيتي في مباراته المؤجلة ضد كريستال بالاس، وكان سيمينيو عاملاً حاسماً في سلسلة الانتصارات هذه، حيث ساهم بستة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

    سجل ثلاثة أهداف حاسمة، ضد نيوكاسل في كأس كاراباو وضد فولهام ولييدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث منح الهدف الأخير سيتي النقاط الثلاث يوم السبت. سيمينيو هو أفضل هداف لسيتي منذ انضمامه، حيث سجل ضعف عدد أهداف إرلينج هالاند.

    كان اللاعب الدولي الغاني فعالاً للغاية سواء كبديل لهاالاند، حيث خفف العبء عن النرويجي ومنح سيتي فرصاً وأهدافاً إضافية عندما كان هاالاند يمر بيوم هادئ، أو كما في الفوز الأخير على نيوكاسل، عندما لعب دوراً أكثر إبداعاً. يمكن لسيمينيو أيضًا أن يكون بديلاً فعالاً لهاالاند، كما أثبت في إيلاند رود، عندما تخلص من اثنين من المدافعين ليصل إلى عرضية رايان أيت نوري ويسجل الهدف. 

    • إعلان
  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "إيقاع خاص"

    منذ أن ظهر سيمينيو لأول مرة في الدوري مع مانشستر سيتي، لم يسجل سوى كول بالمر وجواو بيدرو وفيكتور جيوكيريس أهدافًا أكثر منه في الدوري الإنجليزي الممتاز. على مدار الموسم، هو ثالث أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هالاند وإيغور تياجو، بعد أن سجل 10 أهداف في 20 مباراة مع بورنموث قبل انتقاله مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار). 

    لم يخف جوارديولا إعجابه بسيمينيو عندما كان لاعبًا في بورنموث، ووصفه بأنه "دائمًا متعطش، ودائمًا شجاع". ولم يتفاجأ بمدى سرعة تكيفه مع الحياة في إتيهاد.

    قال في إيلاند رود: "لا يمكنك أن تعرف أبدًا. تشتري اللاعبين بنية حسنة، لكن التأثير كان جيدًا".

    جذبت تنوع مهارات سيمينيو انتباه جوارديولا عندما كان يقرر ما إذا كان سيوقع معه أم لا، وكذلك سرعته وما يسميه المدرب "الإيقاع".

    قال الكاتالوني الشهر الماضي: "الأمر لا يقتصر على تسجيل الكثير من الأهداف. إنه يخلق إيقاعًا خاصًا، بفضل تنوعه في اللعب في العديد من المراكز في الهجوم. إنه قادم من بورنموث، وهم استثنائيون في الإيقاع والدفاع، وهذا موجود في جيناته".

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    صانع الفارق الدفاعي

    إذا كان سيمينيو قد حل مشكلة كبيرة لمانشستر سيتي من خلال منحه بعدًا إضافيًا في الهجوم، فإن جوي قد حل المشكلة التي كانت تهدد بتعطيل موسمه بالكامل.

    فقدان جوسكو جفارديول وروبن دياس في مباراة تشيلسي في أوائل يناير ترك سيتي محرومًا من المدافعين ذوي الخبرة، مع إصابة جون ستونز في ديسمبر وسط معاناته من مشاكل لياقية مختلفة منذ موسم 2022-23 الذي فاز فيه بالثلاثية.

    أدت أزمة الإصابات هذه إلى استدعاء سيتي على عجل اللاعب ماكس أليين البالغ من العمر 20 عامًا من إعارته في واتفورد وإشراكه في مباراة صعبة ضد برايتون. تم إقرانه مع عبدوكودير خوسانوف، الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا في ذلك الوقت ولديه خبرة محدودة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كان يدخل ويخرج من الفريق منذ وصوله في يناير 2025. كانت النتائج سيئة كما كان متوقعًا، حيث تعادل سيتي مع برايتون، وخسر 2-0 أمام يونايتد، وتلقى هزيمة ساحقة أمام بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا.  

    جاء غيهي، الذي تم التعاقد معه من كريستال بالاس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني فقط قبل يوم من الهزيمة المفاجئة على يد الفريق النرويجي الصاعد، في الوقت المثالي. قدم أداءً رائعًا في أول مباراة له ضد ولفرهامبتون، وكان رائعًا ضد ليفربول في أول مباراة لمانشستر سيتي في أنفيلد أمام الجماهير منذ 23 عامًا. كانت خبرة غيهي وتوقعاته بمثابة هدية لخوسانوف، الذي يتمتع بقدرات هجومية عالية وموهبة كبيرة ولكنه لا يزال قليل الخبرة في تلك المباريات الأولى، والآن لديه شريك على نفس مستواه في دياس، حيث يتعاون الثنائي بشكل فعال للغاية لحماية تقدم سيتي في إيلاند رود.

    قال أشلي ويليامز، قائد منتخب ويلز السابق، في برنامج Match of the Day: "كان لاعبا قلب الدفاع، روبن دياس ومارك جوي، ممتازين. بذل ليدز كل ما في وسعه، لكن هذين اللاعبين صمدا أمامه. قد يكون هذا بداية أحد أفضل ثنائيات قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تمكنوا من إشراكهما في المباريات المتبقية من هذا الموسم والموسم المقبل".

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-NEWCASTLEAFP

    تباين صارخ

    نجاح جيهي وسيمينيو يتناقض بشكل كبير مع النتائج المتباينة لصفقات الانتقالات المكثفة التي أجراها سيتي في يناير الماضي. على الرغم من أن خوسانوف أثبت نفسه ببطء، إلا أنه عانى من بداية صعبة للغاية في إنجلترا بعد بدايته الكابوسية ضد تشيلسي، ولم يشارك سوى في ست مباريات بالدوري بين يناير ومايو. 

    كان زميله في مركز الدفاع فيتور ريس أكثر صعوبة في دخوله إلى كرة القدم الإنجليزية مع ظهوره الأول في ليتون أورينت، ولم يلعب سوى دقيقة واحدة في الدوري قبل أن يتم إعارته إلى نادي جيرونا الشقيق لمانشستر سيتي. في الوقت نفسه، كان نيكو غونزاليس غير ثابت في أدائه ووجد نفسه خارج الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم، في حين أن عودة رودري من الإصابة حدّت من وقت لعبه في هذه الحملة.

    كان عمر مرموش هو النجاح الكبير، حيث سجل ثمانية أهداف، لكنه أيضًا تم استبعاده من الفريق هذا الموسم بسبب هالاند، ولم يساعده غيابه لمدة شهر مع مصر في كأس الأمم الأفريقية. لعب مرموش بشكل أكثر منذ عودته، لكنه فشل في استغلال الفرص، كما أن البداية الرائعة لسيمينيو مع سيتي جعلت أرقام مرموش من الموسم الماضي تبدو متواضعة.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    تحسين أداء الفريق

    ليس من المستغرب أن يكون سيمينيو وجوي قد حققا نجاحًا سريعًا مقارنة بوافدين العام الماضي، حيث لم يضطرا إلى التكيف مع ثقافة أو دوري جديد. وبينما كان سيتي في خضم أسوأ موسم له تحت قيادة جوارديولا عندما انضم إليه لاعبون مثل خوسانوف ومارموش وغونزاليس، انضم جوي وسيمينيو إلى فريق متطور ومتجدد كان قد أمضى خمسة أشهر في الترابط. 

    ومع ذلك، كما تشهد نتائج سيتي في بداية يناير، لم يكونوا بعد في أفضل حالاتهم. لم يضيف اللاعبون الجدد عمقًا للفريق فحسب، بل أضفوا عليه لمسة من الرقي.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "واحدة من أفضل فترات الانتقالات في شهر يناير"

    "ما جلبه هذان الشابان هو الجوع"، قال نجم تشيلسي السابق جو كول على قناة TNT Sports الشهر الماضي. "لقد كافح هذان الشابان طوال حياتهما للوصول إلى هذه المرحلة ولتصبحا أبطالاً. إنهما يجلبان الجوع إلى الفريق، يجلبان شيئاً إلى الحفلة. ربما يدخلان غرفة الملابس وهما يفكران 'هذا هو، أنا في مانشستر سيتي، سأفوز بالألقاب'. 

    "إنهم يدخلون إلى مكان هادئ، وهذا يسمح لهم بمجرد لعب مبارياتهم وإضافة شيء إلى الفريق. قد تكون هذه واحدة من أفضل فترات الانتقالات في شهر يناير التي شهدها نادٍ ينافس على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز".

    لا يزال الطريق طويلاً في سباق اللقب، وقد أظهرت انتصارات أرسنال المتحدية على توتنهام وتشيلسي أنه لن يتنازل عن مكانه في القمة دون قتال. لكن مانشستر سيتي لديه سلاحان جديدان لامعان يمكن أن يثبتا الفارق في النهاية.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
0