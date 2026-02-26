AFP
"مانشستر سيتي يتمتع بالحصانة" - رئيس الدوري الإسباني ينتقد الدوري الإنجليزي بسبب قضية 115 تهمة تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف
انتقادات للمدينة والدوري الإنجليزي الممتاز
انتقد رئيس الدوري الإسباني، تيباس، طول المدة التي استغرقها مانشستر سيتي ليشعر بأي تداعيات من التهم الـ 115 الموجهة إليه، مع استمرار التحقيق الذي تجريه الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال تيباس في قمة "فينانشال تايمز" لكرة القدم في لندن: "أفهم أن هذا فشل (في الحوكمة) – حدث هذا مع مانشستر سيتي، والأندية الأخرى تراقب وتستمع.
"(الأندية الأخرى) يتم تغريمها، ويتم خصم نقاط منها، وهذا أمر طبيعي إذا لم تلتزم بالقواعد. لكن مانشستر سيتي يتمتع بالحصانة.
"أتحدث إلى العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، والغالبية لا تفهم هذا الأمر أيضًا. وهذا يضعف المؤسسة".
وأضاف: "ليس الأمر مجرد تأخير، بل هو الوضع العام. عندما تكون هناك مؤسسة عظيمة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، وعندما يكون عليك وضع قواعد للإنصاف المالي، فإنك تحتاج إلى الكثير من اليقين القانوني في المنافسة وبين الأندية.
"يجب أن يعتقد المواطنون أن النظام عادل للجميع، وأنه ليس تعسفياً، وأنه موضوعي. عندما يكون لديك هذا النوع من المواقف، فإنك تولد حالة من عدم اليقين وهذا يضر بصورة المؤسسة".
مانشستر سيتي يؤكد براءته
وقد حافظت المدينة باستمرار على براءتها، وتصر على أن لديها "مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة" التي ستبرئ اسمها.
لكن تيباس قال: "لا يمكنك الاستسلام، لأن قيمة اليقين القانوني أكثر أهمية. لا يمكننا أن نتصرف بشكل تعسفي، علينا أن نكون حازمين".
وأصر الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ربما في توبيخ للإسباني، على أنه لا يمكنه تقديم أي معلومات أخرى.
وأضاف: "لا يمكنني التحدث عن ذلك، ولا يمكنني التحدث عن توقيته.
"لا يمكنني التعليق ببساطة. بعد أن أمضيت ثلاث سنوات دون التعليق، لن أبدأ الآن. وبغض النظر عن تلك (الحالة المحددة)، فإن أي جهة تنظيمية تريد أن يكون نظامها القضائي فعالاً وسريعاً. هذا أقصى ما يمكنني قوله".
خصم 60 نقطة لمانشستر سيتي؟
وقد تم التكهن بأن نادي مانشستر سيتي قد يواجه خصمًا كبيرًا من النقاط إذا ثبتت إدانته.
قال خبير التمويل في كرة القدم كيران ماجواير لبرنامج The Overlap، الذي تقدمه Sky Bet: "لدينا أكثر من 115 تهمة، فماذا سيحدث إذا كانت النتيجة 70-50 لصالح الدوري الإنجليزي الممتاز أو لصالح مانشستر سيتي؟ إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي بعدم التعاون، وهو أمر محتمل إلى حد كبير، فمن المرجح أن يتعرض لغرامة كبيرة لأن هذا ما رأيناه يحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والخصومات هناك. إذا كان الأمر يتعلق بخصم نقاط، أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيعلن ذلك انتصارًا له".
تم الادعاء في مرحلة ما أن سيتي قد يتم طرده من الدوري الإنجليزي الممتاز. أكد ماجواير مجددًا لماذا لا يمكن أن يحدث ذلك، ولكن قد يتعرض البلوز لعقوبة كبيرة بخصم نقاط تجعلهم يتراجعون في جدول الدوري الممتاز. قد تكون هناك أيضًا تغييرات جذرية على مستوى مجلس الإدارة.
وتابع ماجواير قائلاً: "لا يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية لأن هذا قرار يخص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) ولم تثبت أي تهم ضد مانشستر سيتي من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. لذلك، يجب أن يكون العقوبة خصم نقاط.
"إذا نظرنا إلى السوابق، فقد تم خصم ستة وأربعة نقاط من إيفرتون ونوتنغهام فورست بسبب مخالفة واحدة على مدى ثلاث سنوات. وتغطي الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي فترة تسع سنوات، لذا فهي أكبر بكثير.
"نحن غير متأكدين من الأرقام المعنية، لكن من المرجح أن تكون كبيرة جدًا. أعتقد أنه يجب إضافة صفر إلى ما رأيناه في حالة فورست وإيفرتون، لذا فإن خصم ما بين 40 و60 نقطة سيكون منطقيًا، بما يتوافق مع ما رأيناه في قرارات أخرى".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيواجه سيتي فريق ليدز يونايتد خارج أرضه في مباراته القادمة. ويبتعد سيتي حالياً بخمس نقاط عن المتصدر أرسنال مع مباراة مؤجلة.
