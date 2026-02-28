مانشستر سيتي يتلقى ضربة جديدة بعد إصابة إرلينغ هالاند، حيث اضطر اللاعب الرئيسي إلى الخروج من الملعب خلال الفوز الصعب على ليدز

فوز مانشستر سيتي بفارق ضئيل على ليدز جعله يتأخر بفارق نقطتين عن أرسنال مع تبقي 10 مباريات على نهاية الموسم. يمكن للمدفعجية زيادة الفارق عندما يستضيفون تشيلسي يوم الأحد، لكن مانشستر سيتي سيكون لديه مباراة مؤجلة ضد كريستال بالاس. يتمتع فريق جوارديولا بميزة إضافية وهي أنه سيلعب على أرضه في مباراة قد تكون حاسمة في حسم اللقب ضد أرسنال في أبريل. وإذا فازوا في المباريات المتبقية، بما في ذلك المواجهة مع المدفعجية، فسيكونون أبطال الدوري.

وأكد سيمينيو، صاحب هدف الفوز، على أهمية أن يبقى مصير الفريق بين يديه. وقال لـ"سكاي سبورتس": "هذا يعني كل شيء! نريد فقط الفوز بجميع مبارياتنا، وأيًا كان ما سيفعله أرسنال، علينا فقط الانتظار لنرى. نحتاج فقط إلى التحكم في ما يمكننا التحكم فيه، والفوز بمبارياتنا، وسنرى ما سيحدث".

قال جوارديولا إنه لا يعرف متى سيكون هالاند جاهزًا للعب مرة أخرى، بينما لم يُسأل عن إصابة أورايلي.