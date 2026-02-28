Getty
ترجمه
مانشستر سيتي يتلقى ضربة جديدة بعد إصابة إرلينغ هالاند، حيث اضطر اللاعب الرئيسي إلى الخروج من الملعب خلال الفوز الصعب على ليدز
أوريلي يغادر الملعب في ليدز بسبب مشكلة في الكاحل
اضطر نيكو أورايلي إلى الخروج في الدقيقة 70 بسبب إصابة محتملة في الكاحل. خريج الأكاديمية، الذي بدأ المباراة في خط الوسط، سقط ممسكًا بكاحله وربما قال لبرناردو سيلفا "ليس جيدًا". تم استبدال أورايلي على الفور بتيجاني رييندرز. كان سيتي متقدمًا بفضل هدف أنطوان سيمينيو في نهاية الشوط الأول، وحافظ على تقدمه في مواجهة هجوم متأخر من الفريق المضيف ليصبح على بعد نقطتين من أرسنال المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي 10 مباريات على نهاية الموسم.
- Getty
إصابة أورايلي "الكاملة" مصدر قلق كبير لمانشستر سيتي
كان أورايلي أحد أهم لاعبي سيتي هذا الموسم. لعب في مركز الظهير الأيسر، ولاعب وسط دفاعي، ومؤخراً لاعب وسط هجومي. إصابته تشكل مصدر قلق كبير لسيتي، وليس فقط بسبب تنوعه. سجل ستة أهداف وساهم بخمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، وأدى الأسبوع الماضي إلى فوز سيتي الثمين على نيوكاسل بهدفين.
قال جوارديولا بعد الفوز على نيوكاسل: "يا له من لاعب! لعب في مركز الظهير، ووسط الملعب، ويمكنه الآن اللعب في مركزه. لقد حقق تقدمًا مذهلاً. يمنحنا نيكو القوة البدنية التي نحتاجها في وسط الملعب. إنه لاعب متكامل وشاب جدًا".
إنجلترا تترقب أيضًا حالة لياقة أورايلي
إصابة أورايلي هي أيضا مصدر قلق لإنجلترا قبل أقل من شهر من المباريات الودية ضد أوروغواي واليابان. كان من المقرر أن ينضم أورايلي إلى تشكيلة المنتخب لخوض المباريات التحضيرية الأخيرة لكأس العالم على أرضه بعد أن استدعاه توماس توخيل للمباريات في أكتوبر ونوفمبر. على الرغم من خبرته المحدودة، يبدو أن أورايلي سيكون الخيار الأول لتوشيل في مركز الظهير الأيسر في كأس العالم بسبب نقص الخيارات، حيث يعاني تينو ليفرامينتو من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، بينما لا يحظى مايلز لويس-سكيلي بفرص كثيرة في أرسنال.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
فوز مانشستر سيتي بفارق ضئيل على ليدز جعله يتأخر بفارق نقطتين عن أرسنال مع تبقي 10 مباريات على نهاية الموسم. يمكن للمدفعجية زيادة الفارق عندما يستضيفون تشيلسي يوم الأحد، لكن مانشستر سيتي سيكون لديه مباراة مؤجلة ضد كريستال بالاس. يتمتع فريق جوارديولا بميزة إضافية وهي أنه سيلعب على أرضه في مباراة قد تكون حاسمة في حسم اللقب ضد أرسنال في أبريل. وإذا فازوا في المباريات المتبقية، بما في ذلك المواجهة مع المدفعجية، فسيكونون أبطال الدوري.
وأكد سيمينيو، صاحب هدف الفوز، على أهمية أن يبقى مصير الفريق بين يديه. وقال لـ"سكاي سبورتس": "هذا يعني كل شيء! نريد فقط الفوز بجميع مبارياتنا، وأيًا كان ما سيفعله أرسنال، علينا فقط الانتظار لنرى. نحتاج فقط إلى التحكم في ما يمكننا التحكم فيه، والفوز بمبارياتنا، وسنرى ما سيحدث".
قال جوارديولا إنه لا يعرف متى سيكون هالاند جاهزًا للعب مرة أخرى، بينما لم يُسأل عن إصابة أورايلي.
إعلان