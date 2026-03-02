مانشستر سيتي يتصل بنجم بوروسيا دورتموند بشأن احتمال عودته، لكن العملاق الألماني يخطط لإجراء مفاوضات حول عقد جديد لمواجهة الاهتمام المتزايد

لطالما كان بيب جوارديولا معجبًا بالملف الفني الذي يقدمه نميشا، وقد تابع المدرب الكتالوني تطور اللاعب عن كثب طوال الموسم الحالي. ونظراً لأن مانشستر سيتي يبحث دائماً عن مواهب محلية لتعزيز قوة فريقه، فإن النجم الألماني يمثل عرضاً مغرياً. ومع ذلك، فإن الاهتمام من إنجلترا قد أثار مخاوف داخل أروقة السلطة في وستفالينشتاديون، خاصة وأن شخصيات رئيسية أخرى في الفريق تواجه مستقبلاً غامضاً قبل فترة صيفية حاسمة.

وقد أثارت هذه الحالة تحذيرًا شديدًا من لاعب وسط ليفربول وبايرن ميونيخ السابق ديدي هامان، الذي يعتقد أن دورتموند يجب أن يتصرف بسرعة لمنع هجرة جماعية لأفضل مواهبه. وفي حديثه عن الوضع الحالي للنادي، وجه ديدي هامان مؤخرًا تحذيرًا إلى بوروسيا دورتموند: "يجب على دورتموند أن يحذر من خلق جو يدفع اللاعبين إلى محاولة مغادرة السفينة الغارقة بأسرع ما يمكن". يعكس هذا الشعور القلق المتزايد من أن نجوم دورتموند، بما في ذلك نيكو شلوتربك ونميشا، قد يغريهم عرض أكثر ربحًا من الخارج.