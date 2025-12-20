مانشستر سيتي ووست هام | سهل أن تكون رونالدو صعب أن تكون ميسي.. "الروبوت" هالاند يحرج كريستيانو ودروجبا وأساطير الدوري الإنجليزي!

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته ضد وست هام بتقدم مريح ومستحق بنتيجة (2-0)، لم يمهل "السيتيزنز" ضيوفهم سوى 5 دقائق حتى افتتح هالاند التسجيل، قبل أن يعود ويتقمص دور صانع الألعاب ليقدم تمريرة حاسمة للهولندي تياني ريندرز الذي ضاعف النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 38.

عكست لغة الأرقام الفوارق الشاسعة بين الفريقين، حيث استحوذ السيتي على الكرة بنسبة 63% وشن 9 تسديدات (4 منها على المرمى) محققاً معدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 1.05، مع إهدار فرصتين محققتين للتسجيل.

في المقابل، ظهر "المطارق" بلا حول ولا قوة هجومياً بصفر تسديدات وصفر أهداف متوقعة (0.00 xG).

شهد الشوط الثاني تكريساً لهيمنة مانشستر سيتي الذي رفع نسق استحواذه على الكرة ليصل إلى 70%، حارماً الخصم من أي فرصة للعودة.

ورغم أن وست هام أظهر "استفاقة متأخرة" مقارنة بالشوط الأول الصفري، حيث سدد لاعبوه 7 كرات (3 منها على المرمى) وحققوا معدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 0.99، إلا أن غياب الفاعلية كلفهم إهدار فرصتين محققتين للتسجيل.

في المقابل، واصل هالاند هوايته التهديفية بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، منهياً آمال الضيوف تماماً.