Haaland és FodenAFP
معتز الجمال

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد| فودين يحقق نبوءة جوارديولا وفريق تين هاج "لا يليق بالبريميرليج"!

فقرات ومقالاتمانشستر سيتي v Manchester Unitedمانشستر سيتيManchester Unitedالدوري الإنجليزي الممتازErling HaalandMarcus RashfordPhil Foden

كيف قُلبت الطاولة في الديربي؟

قلب مانشستر سيتي الطاولة على غريمه مانشستر يونايتد، وحقق فوزًا غاليًا بنتيجة (3-1) في الديربي اليوم الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد تقدم في الدقيقة 8 عن طريق ماركوس راشفورد، لكن الفريق السماوي رد بثنائية فيل فودين في الدقيقتين 56 و80، قبل أن يسجل إرلينج هالاند هدفا ثالثًا في الدقيقة 91+1).

بهذه النتيجة، واصل السيتي مطاردة ليفربول في صدارة ترتيب البريميرليج، إذ عزز موقعه في المركز الثاني برصيد 62 نقطة (بفارق نقطة خلف الريدز)، فيما ظل اليونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اختيارات المحررين