مانشستر سيتي وليدز | هالاند "التائه" يرفض "عادة" جوارديولا.. ومرموش إلى داخل النفق المظلم!

سيناريو مجنون بدأ "السيتيزنز" المباراة بقوة ضاربة، حيث افتتح النجم المتألق فيل فودين التسجيل مبكراً جداً في الدقيقة الأولى، قبل أن يُعزز المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم مريح لأصحاب الأرض.

مع بداية الشوط الثاني، انتفض ليدز بشكل مفاجئ، مقلصاً الفارق عبر دومينيك كالفيرت-لوين في الدقيقة 49، إثر خطأ دفاعي، قبل أن ينجح المهاجم الإنجليزي مرة أخرى في "توريط" جفارديول في ركلة جزاء، تمكن لوكاس نميشا من تسجيلها هدف التعادل في الدقيقة 68.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو تعادل مخيب لآمال جوارديولا، عاد "الفتى الذهبي" فودين ليرتدي ثوب المنقذ، مسجلاً هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، مهدياً فريقه ثلاث نقاط غالية.

بهذا الانتصار الثمين، عزز مانشستر سيتي موقعه في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، مقلصاً الفارق مع المتصدر آرسنال (الذي خاض مباراة أقل) إلى 4 نقاط، بينما تأزم موقف ليدز الذي تجمد رصيده عند 11 نقطة ليتراجع إلى المركز الثامن عشر (أول مراكز الهبوط)، متكبداً خسارته الرابعة على التوالي في البريميرليج.