نوتنجهام ومانشستر سيتي .. 90 دقيقة تفضح كل عيوب هالاند ومرموش ضيف شرف في نهار رمضان

أداء متواضع لثنائي مانشستر سيتي

خلال فترة الظهيرة في نهار رمضان، كنا نأمل في مشاهدة وجبة كروية ممتعة قادمة من الدوري الإنجليزي من أجل "تسلية صيامنا" قليلًا، بمواجهة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي، بحضور النجم النرويجي إرلينج هالاند في خط هجوم الضيوف.

الجماهير المصرية كذلك انتظرت عمر مرموش لاعب السيتي، طمحًا في ظهوره كأساسي خلال هذا اللقاء، للحصول على فرصة جديدة لإثبات نفسه مع فريق المدرب بيب جوارديولا.

من انتظر المتعة من هذه المباراة، فنحن لن نراها، ومن انتظر هالاند فالنرويجي اختفى، وأما من أراد رؤية مرموش، المصري جلس كبديل ودخل بالدقيقة 69 في واحدة من أكثر المباريات مللًا في البريميرليج هذا الموسم، ولم يفعل أي شيء بعد نزوله.

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0/0 كانت النتيجة الأكثر عدلًا لهذه المباراة التي أقيمت في الجولة 28 من البريميرليج، ولكن نوتنجهام انتزع الفوز بهدف نظيف من كالوم هودسون أودوي، وسط ظهور متواضع للغاية من هالاند الذي فشل في إحداث التأثير اللازم عقب صناعته الفارق أمام توتنهام بالجولة الماضية..