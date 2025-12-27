مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست | حتى لو تبخر هالاند ورحل دي بروينه .. جوارديولا "يسرق سلاحًا" لقطع الأشجار من جذورها!

حتى لو اختفى النرويجي إرلينج هالاند، فإن فريق بحجم مانشستر سيتي ويقوده مدرب مخضرم بقيمة بيب جوارديولا، يستطيع بكل ما يملك من عناصر استثنائية أن يتجاوز المباريات الصعبة التي يمر بها وخصوصًا لو كانت خارج أسوار ملعب "الاتحاد".

واليوم، اختتم مانشستر سيتي عام 2025 بانتصار مثالي على مضيفه العنيد نوتينجهام فورست، بنتيجة (2-1) على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

ويدين مانشستر سيتي بهذا الفوز لاكتشاف هذا الموسم، الفرنسي ريان شرقي الذي سجل هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 83، بعدما تقدم زميله تيجاني ريندرز في بداية الشوط الأول بهدف الضيوف، وتعادل أوماري هاتشينسون لنوتينجهام فورست.

هذا الفوز المهم والصعب للغاية، منح مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى هذا الموسم برصيد 40 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة عن آرسنال، حتى ولو كان ذلك مؤقتًا – حيث يخوض الجانرز مباراة في نفس الجولة أمام برايتون- إلا أنه يضمن للفريق السماوي فرصة قوية للمنافسة على اللقب.

في المقابل، من جديد يخسر نوتينجهام فورست على ملعبه وبين جماهيره بسيناريو قاسٍ، يعقد من مهمة الفريق في رحلته نحو البقاء بين كبار البريميرليج، حيث لا يزال في المركز الـ17 وفي جعبته 18 نقطة فقط، ليبقى على حافة دائرة الهبوط.