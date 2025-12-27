Pep Guardiola Rayan Cherki Manchester City 2025-26Getty
محمد سعيد

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست | حتى لو تبخر هالاند ورحل دي بروينه .. جوارديولا "يسرق سلاحًا" لقطع الأشجار من جذورها!

ريان شرقي يلعب دور "بابا نويل" ويكافئ سيتي بهدية ثمينة في نهاية 2025..

حتى لو اختفى النرويجي إرلينج هالاند، فإن فريق بحجم مانشستر سيتي ويقوده مدرب مخضرم بقيمة بيب جوارديولا، يستطيع بكل ما يملك من عناصر استثنائية أن يتجاوز المباريات الصعبة التي يمر بها وخصوصًا لو كانت خارج أسوار ملعب "الاتحاد".

واليوم، اختتم مانشستر سيتي عام 2025 بانتصار مثالي على مضيفه العنيد نوتينجهام فورست، بنتيجة (2-1) على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

ويدين مانشستر سيتي بهذا الفوز لاكتشاف هذا الموسم، الفرنسي ريان شرقي الذي سجل هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 83، بعدما تقدم زميله تيجاني ريندرز في بداية الشوط الأول بهدف الضيوف، وتعادل أوماري هاتشينسون لنوتينجهام فورست.

هذا الفوز المهم والصعب للغاية، منح مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى هذا الموسم برصيد 40 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة عن آرسنال، حتى ولو كان ذلك مؤقتًا – حيث يخوض الجانرز مباراة في نفس الجولة أمام برايتون- إلا أنه يضمن للفريق السماوي فرصة قوية للمنافسة على اللقب.

في المقابل، من جديد يخسر نوتينجهام فورست على ملعبه وبين جماهيره بسيناريو قاسٍ، يعقد من مهمة الفريق في رحلته نحو البقاء بين كبار البريميرليج، حيث لا يزال في المركز الـ17 وفي جعبته 18 نقطة فقط، ليبقى على حافة دائرة الهبوط.

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ضربة واحدة من جوارديولا تقسم الأشجار

    الأهم من "الصدارة المؤقتة" التي انتزعها مانشستر سيتي الليلة، هي الرسالة التي وجهها المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى منافسه آرسنال، حيث صدر الضغط على "الفيل الجالس على غصن الشجرة"، وزعزع ثقته في نفسه، وهذا الضغط المتواصل هو المطلوب فقط ليسقط فريق تلميذه ميكيل أرتيتا.

    لم يقدم مانشستر سيتي الأداء القوي المعهود عنه، لكنه كان حاسمًا للغاية أمام منافس صعب متشبث بالنقطة ولا يريد الهزيمة في عقر داره، ورغم ذلك لم يمنحه جوارديولا ما أراد، بل خرج بالانتصار الثامن على التوالي في جميع المسابقات، وهي سلسلة يحققها سيتي لأول مرة منذ فبراير 2024.

    ولا نقول إن بيب ضرب عصفورين بحجر واحد، بل إن ما حدث الليلة هو ضربة من سلاح جوارديولا الحاد لينزع شجرتين من جذورهما، الأولى هي شجرة نوتينجهام الشهيرة والثانية هي شجرة آرسنال التي تهزها أي رياح بسيطة.

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    الميزان ليس كل شيء يا هالاند

    قبل مباراة الليلة، كان هالاند من أكثر لاعبي مانشستر سيتي التزامًا في فترة الإجازة القصيرة (3 أيام) للاحتفال بعيد الميلاد، حيث أظهر من خلال صورة الميزان التزامه بالبرنامج الغذائي والحفاظ على وزنه من الزيادة، حتى لا يقع تحت طائلة تهديد مدربه بيب جوارديولا.
    لكن الميزان ليس كل شيء يا هالاند، فقد أثبتت مباراة اليوم أم الوحش النرويجي لا يزال عقله عالقًا بفترة الإجازة، حيث قدم واحدة من أضعف المباريات هذا الموسم، فلم يسجل أو يصنع أو حتى يشكل خطورة تذكرة على مرمى أصحاب الأرض، واستسلم شكل تام لرقابة المدافع المميز ميلينكوفيتش الذي حرمه في كل مناسبة من التسجيل.

    ففي آخر 20 دقيقة من اللقاء، وبينما كان سيتي يبحث عن تسجيل هدف الحسم، الكل انتظر هالاند يفعلها، وبالفعل وصلته الكرة مرتين في ظروف مثالية للتسجيل، لكنه سدد الأولى في السماء وفي الثانية تباطئ في الوصول إلى الكرة والانفراد بالمرمى، ليلحق به ميلينكوفيتش ويبعد الكرة إلى الركنية.

  • ريان شرقي .. بابا نويل في ختام 2025

    هذه هي المباراة الثامنة على التوالي التي يكون فيها بصمة واضحة لريان شرقي مع مانشستر سيتي، وما أعظمها من بصمة تمنح الفريق انتصارًا مهمًا بـ3 نقاط غالية، حيث لعب الفتى الفرنسي دور "بابا نويل" في فترة أعياد الميلاد وقدم كل الهدايا التي لديه لمدربه وجماهير سيتي وزملاءه أيضًا.

    ريان شرقي صنع الهدف الأول لسيتي بتمريرة رائعة إلى زميله الهولندي تيجاني ريندرز، ولم يكتف بذلك بل حصل على اللقطة الأروع في المباراة وسجل هدف الفوز القاتل من تسديدة على الطائر رائعة، استقبلها بعد تمهيد رائع بالرأس من زميله المميز جفارديول، ليذهب ويكرر احتفال هالاند الشهير للمرة الثانية وكأنه يوجه رسالة للجميع، أنه إذا غاب زميله النرويجي عن التسجيل فسيكون هو حاضرًا.

  • "سرقة الموسم" من مانشستر سيتي!

    استحق شرقي جائزة رجل المباراة بكل جدارة، فعل المستوى الهجومي سجل هدفًا وصنع آخر، وبخلاف ذلك صنع 3 فرص أمام المرمى وفرصة أخرى محققة للتسجيل، وله مراوغتان ناجحتان، ودفاعيًا أيضًا كان فاعلًا للغاية، حيث استعاد الكرة 3 مرات واعترض كرة للمنافسة، وكسب الصراعات البدانية 5 مرات من أصل 8.

    والحديث الآن أصبح ينحصر حول أن ما فعله مانشستر سيتي في صفقة ريان شرقي، هو سرقة الموسم بدون تفكير، حيث تعاقد معه مقابل 35 مليون باوند فقط، واستطاع أن يحصل على أحد أهم اللاعبين في العالم حاليًا، هذا ليس حديثًا في المطلق، بل الأرقام تدلل عليه حيث لعب الفرنسي حتى الآن 23 مباراة ولديه 15 مساهمة تهديفية بواقع 6 أهداف و9 تمريرات حاسمة.

    والأكيد أن مانشستر سيتي عثر على كنز حقيقي في خط الوسط، سيعوضه كثيرًا عن رحيل أحد أهم أساطيره "كيفين دي بروينه"، وإذا سار بنفس المعدل الحالي سيساعد الفريق بشكل كبير على العودة إلى منصات البطولات، سواء محليًا أو قاريًا.

