ترجمه
مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض ضخم لضم الظهير الأيسر لنيوكاسل تينو ليفرامينتو
المدينة واثقة من جذب ليفرامنتو
المدينة حريصة على إيجاد حل دائم لمشكلة الظهير الأيمن، التي ظلت لغزًا تكتيكيًا منذ أن بدأ النادي في الاستغناء عن كايل ووكر. في حين أن ماتيوس نونيس قد أدى دورًا رائعًا هذا الموسم - على الرغم من أنه تم التعاقد معه كلاعب وسط من ولفرهامبتون - ولا يزال ريكو لويس، خريج أكاديمية النادي، خيارًا ذا تقييم عالٍ، فإن فريق التوظيف يرى أن ليفرامنتو هو الملف الشخصي المثالي للسيطرة على الجناح خلال العقد المقبل. تتابع إدارة إتيهاد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا منذ الصيف الماضي، لكن الاهتمام به ازداد بعد صعوبة نيوكاسل في إبرام عقد طويل الأمد معه. في حين أن الماغبايز يحاولون التفاوض على تمديد العقد منذ أوائل العام الماضي، لم يتم تحقيق أي تقدم. يدرك مانشستر سيتي تمامًا الوضع ويعتقد أنه يمكنه إغراء اللاعب الإنجليزي الواعد بالرحيل عن سانت جيمس بارك، على الرغم من أن عقده الحالي يستمر حتى عام 2028 وحقيقة أن اللاعب لم يقدم طلب انتقال رسميًا.
هل سيتم تسجيل رقم قياسي عالمي جديد؟
من المرجح أن تتجاوز هذه الصفقة الرقم القياسي العالمي الحالي لقيمة انتقال لاعب ظهير، والذي يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) دفعه باريس سان جيرمان إلى إنتر ميلان مقابل أشرف حكيمي في عام 2021. كما ستتجاوز الرقم القياسي البريطاني لهذا المركز، الذي يحمله حالياً مانشستر سيتي نفسه بعد أن دفع 57 مليون جنيه إسترليني (72 مليون دولار) لضم جواو كانسيلو من يوفنتوس في عام 2019. وفقًا لما أوردته TEAMtalk، تعتقد المصادر أن نيوكاسل سيطلب 70 مليون جنيه إسترليني مقابل ليفرامينتو إذا غادر النادي، ولكن بغض النظر عن المبلغ، فمن شبه المؤكد أنه سيكون رقمًا قياسيًا عالميًا.
ليس من الغريب على مانشستر سيتي إنفاق مبالغ كبيرة على تأسيس فريقه، حيث يحمل بالفعل الرقم القياسي العالمي لأغلى لاعب وسط دفاع في جوسكو جفارديول. إن جعل ليفرامينتو أغلى لاعب ظهير في التاريخ سيشير إلى نية كبيرة للحفاظ على هيمنته المحلية والأوروبية. على الرغم من أن اللاعب الدولي الإنجليزي لم يطلب رسميًا مغادرة سانت جيمس بارك، إلا أن هناك ثقة متزايدة داخل معسكر مانشستر سيتي بأن المدافع حريص على الانتقال إلى مانشستر.
السباق من أجل إليوت أندرسون
لا تقتصر خطط التعاقدات الصيفية لمانشستر سيتي على غرفة ملابس سانت جيمس بارك. فوفقًا للتقارير، يعتقد مانشستر سيتي أيضًا أنه في موقع متميز لإنهاء صفقة انتقال إليوت أندرسون هذا الصيف. كان اللاعب السابق في نيوكاسل مفاجأة سارة في نوتنغهام فورست، مما جذب اهتمامًا كبيرًا من مانشستر يونايتد. ومع ذلك، يأمل مانشستر سيتي في الفوز بسباق التعاقد معه، بينما يبدو أنه لا يزال منفتحًا على السماح لاثنين من النجوم المؤثرين بالرحيل كجزء من تجديد أوسع للفريق خلال فترة الانتقالات القادمة.
إن السعي وراء أندرسون يدل على التزام سيتي بضم أفضل المواهب المحلية، ربما على حساب منافسيه في المدينة. في حين أن خط الوسط لا يزال أولوية، فإن رحيل النجوم المعروفين قد يمهد الطريق لفريق أكثر شبابًا في الموسم المقبل. يبدو أن سيتي يتحرك بقوة لضمان بقائه في الصدارة، مع التركيز على تعزيز الدفاع ومحركات خط الوسط متعددة الاستخدامات مثل نجم فورست.
خطط نقل أوسع نطاقاً في الاتحاد
قد يتزامن وصول أندرسون وليفرامنتو مع رحيل عدد من اللاعبين البارزين. فوفقًا للتقارير، يستعد أستون فيلا للتنافس على جيمس ترافورد، في حين أن لاعبين مثل سافينهو ورودري وجون ستونز قد ارتبطت أسماؤهم بالرحيل. في الوقت نفسه، يجب على النادي أيضًا التعامل مع الضجة الخارجية المحيطة بمدربه الأسطوري، حيث تشير التقارير إلى أن بيب جوارديولا يحظى باهتمام متزايد من النادي الأهلي، الذي مثله في نهاية مسيرته الكروية. ويقال إن النادي القطري يراقب عن كثب وضعه.
