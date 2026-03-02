مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض ضخم لضم الظهير الأيسر لنيوكاسل تينو ليفرامينتو

من المرجح أن تتجاوز هذه الصفقة الرقم القياسي العالمي الحالي لقيمة انتقال لاعب ظهير، والذي يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) دفعه باريس سان جيرمان إلى إنتر ميلان مقابل أشرف حكيمي في عام 2021. كما ستتجاوز الرقم القياسي البريطاني لهذا المركز، الذي يحمله حالياً مانشستر سيتي نفسه بعد أن دفع 57 مليون جنيه إسترليني (72 مليون دولار) لضم جواو كانسيلو من يوفنتوس في عام 2019. وفقًا لما أوردته TEAMtalk، تعتقد المصادر أن نيوكاسل سيطلب 70 مليون جنيه إسترليني مقابل ليفرامينتو إذا غادر النادي، ولكن بغض النظر عن المبلغ، فمن شبه المؤكد أنه سيكون رقمًا قياسيًا عالميًا.

ليس من الغريب على مانشستر سيتي إنفاق مبالغ كبيرة على تأسيس فريقه، حيث يحمل بالفعل الرقم القياسي العالمي لأغلى لاعب وسط دفاع في جوسكو جفارديول. إن جعل ليفرامينتو أغلى لاعب ظهير في التاريخ سيشير إلى نية كبيرة للحفاظ على هيمنته المحلية والأوروبية. على الرغم من أن اللاعب الدولي الإنجليزي لم يطلب رسميًا مغادرة سانت جيمس بارك، إلا أن هناك ثقة متزايدة داخل معسكر مانشستر سيتي بأن المدافع حريص على الانتقال إلى مانشستر.