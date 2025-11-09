مانشستر سيتي وليفربول | ما فعله ريال مدريد دمره جوارديولا في مباراته الألف! ودوكو يُحيي ذكرى هازارد

وضع جوارديولا اسمه ضمن أنجح المدربين في تاريخ كرة القادم، ليس فقط بأرقامه ونتائجه وإنجازاته بل الأهم بأثره الكبير في اللعبة وبالثورة الفنية والتكتيكية التي أحدثها خلال بدايته مع برشلونة، والتي صارت إلهامًا للعديد من المدربين والأندية حول العالم.ً

جوارديولا لعب اليوم مباراته الألف، وقد قال خلال المؤتمر الصحفي "لا يمكن أن أتمنى خصمًا أفضل من ليفربول لتلك المناسبة"، وقد كان صادقًا تمامًا لأن ليفربول منحه فرصة خوض مباراة مثالية كانت أفضل احتفال لذلك الرقم المذهل.

جوارديولا لم يكتف بتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، بل قدم مباراة ممتازة على جميع الأصعدة، أثبت خلالها أنه خرج أو على الأقل بات قريبًا جدًا من الخروج من النفق المظلم الذي يتواجد به السيتي من الموسم الماضي، وقد رد بوضوح وقسوة على جاري نيفيل الذي استبعده تمامًا من حسابات المنافسة على لقب البريميرليج وفضّل ليفربول ليُوقف مسيرة آرسنال الناجحة نحو التتويج، إذ أظهر المدرب الإسباني أن فريقه هو المنافس الأبرز والأشرس لفريق تلميذه النجيب، ميكيل أرتيتا، هذا الموسم.

مواجهة ليفربول كنت الـ550 لجوارديولا مع مانشستر سيتي، وقد ظهر قبله على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ في 161 مباراة، وبرشلونة في 247 مباراة، والفريق الرديف للبارسا في 42 مباراة.

وحقق جوارديولا أرقامًا مذهلة في رحلته التدريبية، حيث فاز في 716 مباراة من أصل 1000، كما توج بـ40 بطولة، منها 18 لقبًا مع مانشستر سيتي، والذي قاد لحصد لقب الدوري الإنجليزي "6" مرات.

وتوج جوارديولا بألقاب الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي، كما حصد دوري أبطال أوروبا 3 مرات، بواقع مرتين مع برشلونة ومرة مع مانشستر سيتي، ناهيك عن تحقيق السداسية مع العملاق الكتالوني في موسم 2008-2009، والخماسية مع السيتي في موسم 2022-2023.