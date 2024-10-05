سجل أو اختفي!

حقق مانشستر سيتي فوزًا غاليًا على حساب فولهام بنتيجة 3-2 ليضيق الخناق على ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بتقدم فولهام عن طريق أندرياس بيريرا في الدقيقة 26، والذي كان قريبًا من التعزيز بهدف آخر، لولا الرعونة في إنهاء الفرص، قبل أن يعود السيتي بالتعادل في الدقيقة 32 عن طريق ماتيو كوفاسيتش.

بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، سجل كوفاسيتش الهدف الثاني للسيتي، قبل أن يحرز جيرمي دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وبينما اعتقد الجميع أن المباراة انتهت، أحرز رودريجو مونيز هدف تقليص الفارق لفولهام في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة المثيرة (3-2) لأصحاب الأرض.

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 17 نقطة في وصافة ترتيب البريميرليج، بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر.