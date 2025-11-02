مانشستر سيتي ضد بورنموث | الروبوت هالاند يتحدى "المستحيل".. ومرموش يواجه "المجهول"!

لم يكن احتفال إرلينج هالاند على طريقة "الروبوت" بعد هدفه اليوم مجرد استعراض، بل كان بمثابة إعلان صريح عن طبيعة أدائه هذا الموسم. إنه يعمل بكفاءة آلية مبرمجة لهدف واحد: هز الشباك.

يُقدم هالاند مستويات "خرافية"، محطمًا الأرقام ببرود يُشبه الآلات. فقد وصل رصيده المذهل إلى 26 هدفًا في جميع المسابقات مع النادي والمنتخب هذا الموسم، والأمر الأكثر إثارة للدهشة أن هذا الرصيد الضخم جاء دون تسجيل أي ركلة جزاء.

هذه الفعالية الخارقة للطبيعة لا تضعه في منافسة مع اللاعبين الآخرين فحسب، بل مع أندية بأكملها؛ ففي الدوري الإنجليزي وحده، سجل هالاند (13 هدفًا) أكثر مما سجلته 10 فرق مجتمعة، من بينها فرق عريقة مثل نيوكاسل، وست هام، وأستون فيلا.

وعلى مستوى مسيرته مع مدربه، حطم هالاند رقمًا قياسيًا ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في البريميرليج تحت قيادة بيب جوارديولا، برصيد وصل إلى 98 هدفًا.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة أن إجمالي أهدافه في مسيرته الاحترافية، سواء مع الأندية أو المنتخب النرويجي، وصل إلى 325 هدفًا وهو بعمر 25 عامًا فقط.

احتفاله بالروبوت هو انعكاس دقيق لما يفعله، فهو يسجل الأهداف بإصرار وكفاءة غير بشرية، محولاً الأداء الخرافي إلى مجرد يوم عمل اعتيادي.