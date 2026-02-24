مانشستر سيتي حذر من أن خصم 60 نقطة سيكون "منطقياً" إذا ثبتت إدانته في قضية 115 تهمة تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك كسبب لتأخير إصدار الحكم لفترة طويلة

بالانتقال إلى العقوباتالمحتملة وكيفية تحديدها، بدأ ماجواير بالقول: "لدينا أكثر من 115 تهمة، فماذا سيحدث إذا كانت النتيجة 70-50 لصالح الدوري الإنجليزي الممتاز أو لصالح مانشستر سيتي؟ إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي بعدم التعاون، وهو أمر محتمل إلى حد كبير، فمن المرجح أن يتعرض لغرامة كبيرة لأن هذا ما رأيناه يحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والخصومات هناك. إذا كان الأمر يتعلق بخصم نقاط، أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيعلن ذلك انتصارًا له".

وقد زُعم في مرحلة ما أن مانشستر سيتي قد يُطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد كرر ماجواير الأسباب التي تجعل ذلك مستحيلًا، لكن البلوز قد يتعرضون لعقوبة خصم نقاط كبيرة تجعلهم يتراجعون في جدول الدوري الممتاز. وقد تحدث أيضًا تغييرات جذرية على مستوى مجلس الإدارة.

وتابع ماجواير قائلاً: "لا يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية لأن هذا قرار يخص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) ولم تثبت أي تهم ضد مانشستر سيتي من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. لذلك، يجب أن يكون العقوبة خصم نقاط.

"إذا نظرنا إلى السوابق، فقد تم خصم ستة وأربعة نقاط من إيفرتون ونوتنغهام فورست بسبب مخالفة واحدة على مدى ثلاث سنوات. وتغطي الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي فترة تسع سنوات، لذا فهي أكبر بكثير.

"نحن لسنا متأكدين من الأرقام المعنية، لكن من المرجح أن تكون كبيرة جدًا. أعتقد أنه يجب إضافة صفر إلى ما رأيناه في حالة فورست وإيفرتون، لذا فإن خصم ما بين 40 و60 نقطة سيكون منطقيًا، بما يتوافق مع ما رأيناه في قرارات أخرى.

"إذا أرادوا المضي قدمًا، فإننا لا نعرف مدى خطورة الأمر. في حالة فورست وإيفرتون، كان الأمر يتعلق بـ FFP فقط. تم التلميح بالفعل إلى الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي، ولهذا السبب يستغرق الأمر وقتًا طويلاً.

"الاحتيال المؤسسي هو اتهام خطير للغاية. سيتعين على مجلس الإدارة الاستقالة. كيف يمكنك أن تكون في غرفة اجتماعات مع أعضاء آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه - الذي أنت أحد مساهميه - مع إثبات هذا الاتهام؟

"إذا ألقيت نظرة على ما حدث مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، فقد اضطر مجلس الإدارة إلى الاستقالة عندما ادعوا أموراً عن رواتب اللاعبين ثبت أنها غير صحيحة. هناك مشكلة تتعلق بالصدق هنا، مما يعني أنه إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي - والنادي واثق تماماً من نفسه، وكذلك الدوري الإنجليزي الممتاز - فإن مجلس الإدارة سيضطر إلى الاستقالة، وقد يؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة كاملة للنادي".