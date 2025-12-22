"سأنتظركم بالميزان".. جوارديولا يحذر نجوم مانشستر سيتي من "السمنة" في إجازة الكريسماس!

كشف بيب بعد حصد النقاط الثلاث ضد "الهامرز" أن فريقه سيتم استدعاؤه للتدريب في اليوم التالي. سيتواجدون أيضاً في مجمع الاتحاد يوم الكريسماس، مع إجراء فحوصات لضمان عدم سماح أي شخص لنظامه الغذائي الصارم بالانفلات.

وقال جوارديولا للصحفيين عند التفكير في الفوز على وست هام: "طلب اللاعبون مني الحصول على يوم إجازة غداً، فقلت: لا، لأنكم لم تلعبوا جيداً بما فيه الكفاية".

وتابع حديثه عن إخراج الموازين يوم 25 ديسمبر، مع منح ثلاثة أيام إجازة اعتباراً من يوم الاثنين: "بالأمس، تم وزنهم وكان كل شيء مثالياً، لكن عندما يعودون في يوم 25، سيتم وزنهم مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانوا قد عادوا بوزن زائد (سمينين). في اللحظة التي يصلون فيها بعد ثلاثة أيام [إجازة] أريد أن أرى كيف يعودون. سأكون هناك لمراقبة عدد الكيلوجرامات التي زادت".