"سأنتظركم بالميزان".. جوارديولا يحذر نجوم مانشستر سيتي من "السمنة" في إجازة الكريسماس!
عطلة عيد الميلاد
بينما يكون هذا الوقت من العام دائماً مزدحماً للاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، دخل السيتي في استراحة لمدة أسبوع بعد فوز مريح 3-0 على وست هام المهدد بالهبوط في ملعب الاتحاد.
سجل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند هدفين في تلك المباراة، بينما هز تيجاني رايندرز الشباك أيضاً، لكن جوارديولا لم يكن منبهراً للغاية بما رآه. فهو لا يطلب سوى الأفضل من نفسه ومن أولئك الذين يعملون تحت إشرافه.
المتطلبات الغذائية لنجوم مانشستر سيتي
كشف بيب بعد حصد النقاط الثلاث ضد "الهامرز" أن فريقه سيتم استدعاؤه للتدريب في اليوم التالي. سيتواجدون أيضاً في مجمع الاتحاد يوم الكريسماس، مع إجراء فحوصات لضمان عدم سماح أي شخص لنظامه الغذائي الصارم بالانفلات.
وقال جوارديولا للصحفيين عند التفكير في الفوز على وست هام: "طلب اللاعبون مني الحصول على يوم إجازة غداً، فقلت: لا، لأنكم لم تلعبوا جيداً بما فيه الكفاية".
وتابع حديثه عن إخراج الموازين يوم 25 ديسمبر، مع منح ثلاثة أيام إجازة اعتباراً من يوم الاثنين: "بالأمس، تم وزنهم وكان كل شيء مثالياً، لكن عندما يعودون في يوم 25، سيتم وزنهم مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانوا قد عادوا بوزن زائد (سمينين). في اللحظة التي يصلون فيها بعد ثلاثة أيام [إجازة] أريد أن أرى كيف يعودون. سأكون هناك لمراقبة عدد الكيلوجرامات التي زادت".
تحذير بشأن اختيار التشكيلة
استبعد جوارديولا لاعبين من قبل بسبب زيادة الوزن، حيث اعتُبر أن الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس قد اكتسب بضعة أرطال (زيادة في الوزن) خلال رحلة ما بعد كأس العالم إلى نيويورك خلال شتاء عام 2022.
حذر مدرب السيتي المتوج بالعديد من الألقاب من أنه سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة في أواخر عام 2025 إذا قرر أي شخص تحدي سلطته. قال مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق: "يمكنهم أن يأكلوا، لكنني أريد السيطرة عليهم. يجب أن أقوم باختيار التشكيلة يوم 27. إذا كان لاعب لائقاً الآن لكنه عاد بزيادة ثلاثة كيلوجرامات، فسيبقى في مانشستر. لن يسافر إلى نوتينجهام فورست".
يخطط جوارديولا لاستراحة احتفالية خاصة به، حيث من المقرر قضاء الوقت في وطنه بصحبة والده البالغ من العمر 94 عاماً. قال: "غداً سأذهب إلى برشلونة. أنصحكم بالقدوم إلى هناك أيضاً، الطعام ممتاز. سأكون مع عائلتي ومع الشمبانيا".
ماذا بعد لمانشستر سيتي؟
يُسمح لجوارديولا بالاسترخاء قليلاً لأنه لا يحتاج إلى النزول إلى أرض الملعب. لكنه يتوقع المزيد ممن يفعلون ذلك عندما يتوجه السيتي إلى ملعب "سيتي جراوند". قال عن الأداء ضد وست هام الذي يعتقد أنه يمكن تحسينه بشكل كبير: "أنا لا أقول كلمة واحدة مما قلته اليوم لأجعلهم يشعرون [بطريقة معينة]. إنها الحقيقة. أنا جيد حقاً في قراءة ما يحدث في المباراة، وأين توجد المساحات وما إلى ذلك. الباقي، أنا كارثة فيه، أنا أعلم ذلك".
وأضاف: "اللاعبون لم يكونوا في المركز الصحيح. لو كانوا كذلك، لكان بإمكاننا خلق المزيد. جزئياً، ربما لأنهم جدد. برناردو [سيلفا] ربما هو الوحيد الذي كان معي هنا لسنوات عديدة، لكن الآخرين، لا، هيا، عليهم القيام بذلك. في هذا المستوى، عليهم القيام بذلك".
من المرجح أن يكون فريق السيتي سعيداً بالابتعاد عن مديرهم الفني لبضعة أيام، واعترف جوارديولا بذلك: "هل تعرفون كيف يبدو الأمر بالنسبة للاعبين لرؤية المدرب كل يوم؟ إنه أمر صعب للغاية. يجب على اللاعبين الذهاب مع عائلاتهم ونسيان كرة القدم".
سرعان ما سيعود الاهتمام إلى السعي وراء النقاط الثمينة، حيث يسافر السيتي إلى نوتينغهام وهو يجلس خلف المتصدر آرسنال بفارق نقطتين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. إنهم يتطلعون لاستعادة التاج المحلي الذي تنازلوا عنه لليفربول في موسم 2024-2025.
