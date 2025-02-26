مانشستر سيتي ضد توتنهام | جوارديولا يقود ثورة التصحيح من "الحفرة الظلماء" .. وعودة هالاند آخر المكاسب!

السيتي يحافظ على آماله بمقعد أوروبي

"ستاد توتنهام هوتسبيرز الجديد" .. من هذا الملعب كانت بداية السقوط المروع، ومن نفس الملعب يرسم مانشستر سيتي الخطوط الأولى للعودة إلى مكانته واستعادة هيبته في الكرة الإنجليزية.

مانشستر سيتي عاد الليلة من ملعب توتنهام بانتصار غالٍ وثمين على أصحاب الأرض بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويدين السيتي بالفضل لنجمه الأول إرلينج هالاند في حصد الفوز، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12، ليضمن بقاء "حامل اللقب" في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة.

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وكاد هالاند يبصم على "هاتريك"، لولا تألق حارس توتنهام فيكاريو في إنقاذ فرصة مُحققة من أقدام النرويجي، وقرار الحكم بإلغاء هدف آخر قبل نهاية اللقاء بثوانٍ.