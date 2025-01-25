مانشستر سيتي وتشيلسي | 4 دقائق من "الكوارث الأوزبكية" .. ومصيدة التسلل تحرم عمر مرموش من بداية تاريخية!

مانشستر سيتي يستعيد توهجه بالفوز على تشيلسي..

قمة الأخطاء الدفاعية، هكذا بات الوصف الأمثل لمباراة الكلاسيكو بين مانشستر سيتي وتشيلسي، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة (3-1)، على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نوني مادويكي بهدف أول لصالح تشيلسي في الدقيقة الثالثة، فيما رد جفارديول بالتعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 43، فيما وقّع إرلينج هالاند على ثاني أهداف السيتي في الدقيقة 68، قبل أن يطلق فيل فودين، رصاصة الرحمة، بالهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 88.

وتمكن مانشستر سيتي من إزاحة تشيلسي من مراكز دوري أبطال أوروبا، ليصعد السيتي إلى المركز الرابع، برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 40 نقطة، في المركز السادس.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط عن مواجهة القمة بين مانشستر سيتي وتشيلسي، على النحو التالي..