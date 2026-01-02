سبق له العمل بمانشستر سيتي .. الكشف عن مدرب تشيلسي الذي سيواجه جوارديولا بعد إقالة ماريسكا!

أشرف ماكفارلين على أداء مثير للإعجاب لفريق تشيلسي تحت 21 عامًا، الذي يحتل حاليًا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي للرديف ويواصل المنافسة في دوري الشباب الأوروبي. وقد صرح سابقًا أنه يشعر بأنه "جزء من العائلة"، وسيُعهد إليه الآن بقيادة الفريق الأول لتحقيق ثلاث نقاط محتملة في ملعب إتيهاد.

وقال: "أشعر أنني استقرت الآن. لقد مر ثلاثة أو أربعة أشهر منذ أن انضممت إلى الفريق وأصبحت على دراية بكل شيء. أشعر بالراحة مع جميع الموظفين واللاعبين وطريقة سير الأمور يوميًا. أنا أستمتع حقًا وأشعر أنني جزء من العائلة".

قال ماكفارلين أيضًا إنه يريد من لاعبيه أن يتقبلوا كل التحديات، وهو ما هو على وشك القيام به الآن.

وأضاف: "لقد كانت الفترة الماضية مزدحمة. أعتقد أننا ما زلنا جميعًا في مرحلة التكيف - اللاعبون والموظفون والجميع. منذ أغسطس، أشعر أننا نخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام. لم يكن لدينا سوى أسبوع واحد فقط خضنا فيه مباراة واحدة.

"إلى جانب ذلك، كنا ندعم فريق الرجال عند الحاجة، مما يضيف مسؤولية أخرى. لذا، لا يتعلق الأمر فقط بإنجاز الجدول الزمني، بل بالقدرة على الأداء تحت هذا النوع من الضغط.

"رسالتي للاعبين هي أنه إذا تمكنوا من التعامل مع هذا الوضع، فإنهم يعدون أنفسهم لما هو قادم، وهو كرة القدم للكبار. كل هذا جزء من الدخول إلى ما نسميه العالم الحقيقي لكرة القدم الاحترافية".