تشابي ألونسو في قائمة من ثلاثة مرشحين لخلافة بيب جوارديولا!
خوف بيب من مانشستر سيتي
وفقًا لصحيفة التلجراف، فإن مانشستر سيتي مهتم بتعيين ألونسو هذا الصيف، إذا قرر جوارديولا مغادرة النادي. ويقال إن هناك شعورًا متزايدًا بأن الكتالوني على وشك ترك منصبه في ملعب الاتحاد في نهاية الموسم، وبالتالي فإن مانشستر سيتي يستعد لخلافته. ينتهي عقد جوارديولا الحالي في عام 2027، لكن النادي يعاني من تراجع في المستوى ويبتعد بست نقاط عن المتصدر آرسنال، بعد فوزه في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات في الدوري. وفي نهاية الأسبوع، أهدر النادي تقدمه 2-0 ليتعادل 2-2 مع توتنهام.
يقال إن ألونسو مدرج في قائمة تضم ثلاثة أسماء إلى جانب المدرب السابق لتشيلسي إنزو ماريسكا، الذي أبلغ البلوز مرتين أنه يجري محادثات مع مانشستر سيتي، مما أدى إلى رحيله عن ستامفورد بريدج، وسيسك فابريجاس، الذي نال إعجاب الكثيرين لعمله مع كومو في الدوري الإيطالي. ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في الدوري الإيطالي ويبدو في طريقه للتأهل إلى البطولات الأوروبية.
جوارديولا يناقش المستقبل
حافظ جوارديولا على سرية تخطيطاته المستقبلية ولم يتحدث علناً عن خططه.
ومع ذلك، قال عند توقيع عقده الجديد إنه يشعر أنه "يستحق" البقاء في مانشستر.
وقال: "بصراحة، أعتقد أنني وموظفيّ وأصدقائي نستحق أن نكون هنا. آسف لقول ذلك. لست متعجرفًا بقولي هذا، ولكنها الحقيقة. أعتقد أننا نستحق، بعد أربع هزائم متتالية، أن نعود ونحاول قلب الوضع. في تلك اللحظة، في تلك الفترة، كان لديّ شعور بأن عليك اتخاذ القرارات الصحيحة للمستقبل، وأريد أن أتخذها.
"منذ بداية الموسم، كنت أفكر كثيرًا. أريد أن أكون صادقًا، كنت أعتقد أن هذا الموسم سيكون الأخير. لكن المشاكل التي واجهناها في الشهر الماضي جعلتني أشعر أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للمغادرة. لم أرغب في خذلان النادي. شعرت أنني لا أستطيع المغادرة الآن، الأمر بهذه البساطة. لا تسألوني عن السبب. ربما كانت الهزائم الأربع هي السبب الذي جعلني أشعر أنني لا أستطيع المغادرة. مانشستر سيتي يعني لي الكثير. هذا هو موسمي التاسع هنا - لقد عشنا معًا الكثير من الأوقات الرائعة. لدي شعور خاص جدًا تجاه هذا النادي. لهذا السبب أنا سعيد جدًا بالبقاء لموسمين آخرين".
هل يمكن أن يستقيل بيب؟
كان جوارديولا صريحًا بشأن رغبته في أخذ إجازة طويلة بعد مغادرته مانشستر سيتي، كما فعل عندما غادر برشلونة. في عام 2012، استغرق عدة أشهر للتعافي قبل أن يبدأ تحديًا جديدًا مع بايرن ميونيخ.
وفي حديثه في يوليو، قال: "أعلم أنني سأتوقف بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي، هذا أمر مؤكد، لقد اتخذت القرار، بل أكثر من اتخاذ القرار. سأغادر بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي، لأنني بحاجة إلى التوقف والتركيز على نفسي وعلى جسدي.
في الوقت الحالي، أعتقد أنني أمتلك الطاقة مع لاعبي فريقي لتحقيق موسم أفضل من الموسم الماضي. هذا هو هدفي. أنا لا أجلس هنا في بداية نوفمبر وديسمبر وأقول إننا سنفوز بهذا أو ذاك.
"أرى أننا نقوم بأشياء أفضل بكثير من الموسم الماضي، وفي كل مباراة، نكون أفضل قليلاً. هناك هامش يمكننا من خلاله أن نكون أفضل في العديد من الجوانب، وهذا يمنحني الطاقة بأن المهمة لم تنته بعد. لهذا السبب أنا هنا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يظل سيتي في سباق اللقب بالدوري الإنجليزي على الرغم من تذبذب مستواه. ويواجه سيتي نيوكاسل في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في منتصف الأسبوع قبل أن يلتقي ليفربول في مباراة كبيرة نهاية الأسبوع المقبل.
