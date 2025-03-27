مرموش ومدافع خجول وخليفة "تايواني" لرودري .. صفقات جوارديولا "أموال في الهواء" وتسببت بورطة لمانشستر سيتي!

إنفاق ضخم دون أي نتيجة

في منتصف هذا الموسم، وبالتحديد في شهر يناير الماضي، كان يمر مانشستر سيتي بأزمة قوية على مستوى الأداء والنتائج، بعدها أنفق 180 مليون جنيه استرليني، ولا يزال يمر بنفس الأزمة!

عفوًا، الأزمة تفاقمت، الفريق يعاني في كل شيء وخرج من كل البطولات "كاراباو كب ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد"، وأقصى طموحاته هو التواجد ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش ونيكو جونزاليس وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس، كلها صفقات تبدو جيدة على الورق، ولكن على أرض الملعب لم يغير أي منهم أي شيء، فهل وضع بيب جوارديولا نفسه في ورطه وتسرع في إنفاق الأموال؟