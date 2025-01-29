"مانشستر سيتي عجوز وهذا الجزء من جسدي يشعرني بالأمان!" .. بيب جوارديولا يتحدى ريال مدريد وبايرن ميونخ

تصريحات جوارديولا بعد النجاة من الكارثة..

قد تكون مواجهة كلوب بروج، مساء يوم الأربعاء؛ هي "الليلة الأصعب" التي عاشها بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تاريخه التدريبي.

صعوبة هذه الليلة لم تكن بسبب قوة الخصم؛ بل للسيناريو "الكارثي" الذي كان من الممكن أن يتعرض له جوارديولا وفريقه مانشستر سيتي.

أي نتيجة غير الانتصار؛ كانت تعني توديع الفريق الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني، مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 من "مرحلة الدوري".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكاد هذا السيناريو أن يحدث، عندما تأخر مانشستر سيتي (0-1) أمام كلوب بروج؛ قبل أن يعود بقوة وينتصر بثلاثية؛ قادته لاحتلال المركز "الثاني والعشرين".

وبالتالي.. سيخوض السيتزنس "الملحق" المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ إلا أنه سيكون عليه أن يواجه إما ريال مدريد أو بايرن ميونخ.