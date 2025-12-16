Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Soham Mukherjee و زهيرة عادل

الإصابة تضرب نجم مانشستر سيتي .. وبيب جوارديولا يوضح موقفه من رحيل ترافورد في يناير

مدرب السيتي يتحدث قبل مواجهة كأس كاراباو..

تم استبعاد نجم مانشستر سيتي جيريمي دوكو من مباراة ربع نهائي كأس كاراباو ضد برينتفورد، ومن المقرر أن يغيب عن معظم مباريات فترة الأعياد.

وأكد بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي، أن الجناح البلجيكي لا يزال يتعافى من إصابة في الساق أبعدته عن فوز فريقه على كريستال بالاس في نهاية الأسبوع، كما ناقش مستقبل الحارس الاحتياطي جيمس ترافورد قبل فترة الانتقالات في يناير.

  • Jeremy Doku Manchester City Liverpool 2025-26Getty

    غياب دوكو يترك فراغًا إبداعيًا

    كان دوكو أحد أكثر لاعبي سيتي موثوقية هذا الموسم، حيث شارك في تسع من المباريات العشر السابقة قبل أن يغيب عن الفوز على بالاس في عطلة نهاية الأسبوع.

    وكان غيابه الوحيد خلال تلك الفترة في مباراة شهدت تغييرات كبيرة في التشكيلة وخسر فيها سيتي على أرضه أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وهي الليلة التي اعترف فيها جوارديولا لاحقًا بأنها تذكير بالمخاطر التي تنطوي عليها التغييرات الجذرية. اعترف مدرب مانشستر سيتي بأن الجناح من غير المرجح أن يشارك مرة أخرى قبل العام الجديد، لكنه لم يستبعد مشاركته في أول مباراة في الدوري في عام 2026.

    وقال جوارديولا: "لا أعرف، ربما سيغيب لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. أعتقد أنه سيغيب عن مباراة العام الجديد ومباراة سندرلاند. سنرى".

    • إعلان
  • James TraffordGetty Images

    ترافورد يستعد للعب في الكأس لكنه لن يغادر في يناير

    ستوفر مباراة كأس كاراباو فرصة نادرة لجيمس ترافورد، حيث من المقرر أن يبدأ الحارس الشاب المباراة ضد برينتفورد، مما يمنحه دقائق قيمة بعد أن كانت فرصه محدودة منذ وصول جيانلويجي دوناروما.

    وبدأ ترافورد الموسم كحارس مرمى سيتي في الدوري بعد رحيل إيدرسون، عندما عاد إلى النادي من بيرنلي، لكن التعاقد مع دوناروما بعد ذلك أعاد تحديد التسلسل الهرمي.

    على الرغم من التكهنات حول احتمال انتقاله على سبيل الإعارة في يناير لضمان مشاركته بانتظام في المباريات، أغلق جوارديولا الباب الآن أمام أي رحيل في منتصف الموسم. كان مدرب مانشستر سيتي واضحًا في أن ترافورد سيبقى في النادي، وأشاد بقدراته واحترافه مع الاعتراف بالضغوط الفريدة التي يتعرض لها حارس المرمى.

    بيب قال: "بالتأكيد. ليس لدي أي أخبار عن ذلك (الرحيل) من اللاعب أو وكلائه. لطالما قلت ذلك، إنه حارس مرمى رائع. لسوء حظه، جيانلويجي هو الحارس الأول، لكن ترافورد حارس مرمى رائع، وأنا أعلم أن مركز حارس المرمى خاص جدًا ويمكن أن يتغير خلال العام في مباراة واحدة. إنه معنا وسيبقى معنا هذا الموسم، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

  • قائمة المصابين تتزايد مع انضمام لاعبي كأس الأمم الإفريقية إلى قائمة الغائبين

    جون ستونز ورودري لن يكونا متاحين أيضًا في مباراة ربع النهائي يوم الأربعاء، مما يضع مزيدًا من الضغط على عمق تشكيلة مانشستر سيتي في المراكز الرئيسية في الملعب. بالإضافة إلى الإصابات المحلية، أدى التزامات اللاعبين الدولية إلى إضعاف التشكيلة، حيث يشارك عمر مرموش وريان آيت نوري في كأس الأمم الإفريقية ممثلين مصر والجزائر على التوالي.

    كان جوارديولا صريحًا بشأن تحديات التناوب عندما يكون وقت التعافي محدودًا، ومع اقتراب مباراة الدوري المحلي على أرضه ضد وست هام يونايتد المتعثر بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة برينتفورد، أكد المدرب أن العديد من اللاعبين الذين استراحوا في سيلهورست بارك سيعودون، إلى جانب لاعبين آخرين على هامش الفريق وواعدين مختارين من الأكاديمية.

    وقال جوارديولا: "سيشارك جيمس [ترافورد] وجميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة بالاس، بالإضافة إلى بعض اللاعبين غير الموجودين في التشكيلة، وبالطبع بعض اللاعبين من الأكاديمية، لأن بعد ذلك هناك ثلاثة أيام وسنواجه وست هام".

    حرص المدرب على التأكيد على أن الوصول إلى نصف النهائي لا يزال مهمًا، لكنه أقر أيضًا بالدروس المستفادة من التجارب السابقة. وقال إن الهزيمة أمام ليفركوزن كشفت عن أهمية القيادة على أرض الملعب بقدر أهمية الجودة الفنية.

    وأوضح جوارديولا: "أنا لا أقول إن الوصول إلى نصف النهائي ليس أولوية، لكن عندما حققنا ذلك من قبل، كان ذلك لأننا كنا نملك التشكيلة الكاملة، ولم يكن هناك إصابات، ويمكننا التناوب، والفريق جيد، ووصلنا إلى المرحلة الأخيرة.

    "المشكلة في مباراة ليفركوزن كانت عدم وجود شخصية أبوية على أرض الملعب. هناك لاعبون لا يتعلق الأمر بقدراتهم الفنية، بل بكيفية قيادتهم للفريق. هذا درس تعلمته، وهو أنه يجب إيجاد هذا التوازن. لكن بالطبع هناك لاعبون لعبوا دقائق كثيرة، سافرنا إلى كريستال بالاس وسنلعب بعد ثلاثة أيام في مانشستر. ليس لدينا الكثير من الوقت للتعافي".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    مع مطاردة مانشستر سيتي لآرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين فقط، فإن كل مباراة مهمة. على الرغم من أن التركيز ينصب على برينتفورد ومكان في نصف النهائي، إلا أن ما وراء ذلك يكمن سباق صعب سيختبر عمق مانشستر سيتي وانضباطه.

    ويوم السبت، يستضيفون وست هام وسيختتمون العام برحلة صعبة إلى نوتنجهام فورست في 27 ديسمبر.

كأس رابطة المحترفين
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد
0