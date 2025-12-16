الإصابة تضرب نجم مانشستر سيتي .. وبيب جوارديولا يوضح موقفه من رحيل ترافورد في يناير

جون ستونز ورودري لن يكونا متاحين أيضًا في مباراة ربع النهائي يوم الأربعاء، مما يضع مزيدًا من الضغط على عمق تشكيلة مانشستر سيتي في المراكز الرئيسية في الملعب. بالإضافة إلى الإصابات المحلية، أدى التزامات اللاعبين الدولية إلى إضعاف التشكيلة، حيث يشارك عمر مرموش وريان آيت نوري في كأس الأمم الإفريقية ممثلين مصر والجزائر على التوالي.

كان جوارديولا صريحًا بشأن تحديات التناوب عندما يكون وقت التعافي محدودًا، ومع اقتراب مباراة الدوري المحلي على أرضه ضد وست هام يونايتد المتعثر بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة برينتفورد، أكد المدرب أن العديد من اللاعبين الذين استراحوا في سيلهورست بارك سيعودون، إلى جانب لاعبين آخرين على هامش الفريق وواعدين مختارين من الأكاديمية.

وقال جوارديولا: "سيشارك جيمس [ترافورد] وجميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة بالاس، بالإضافة إلى بعض اللاعبين غير الموجودين في التشكيلة، وبالطبع بعض اللاعبين من الأكاديمية، لأن بعد ذلك هناك ثلاثة أيام وسنواجه وست هام".

حرص المدرب على التأكيد على أن الوصول إلى نصف النهائي لا يزال مهمًا، لكنه أقر أيضًا بالدروس المستفادة من التجارب السابقة. وقال إن الهزيمة أمام ليفركوزن كشفت عن أهمية القيادة على أرض الملعب بقدر أهمية الجودة الفنية.

وأوضح جوارديولا: "أنا لا أقول إن الوصول إلى نصف النهائي ليس أولوية، لكن عندما حققنا ذلك من قبل، كان ذلك لأننا كنا نملك التشكيلة الكاملة، ولم يكن هناك إصابات، ويمكننا التناوب، والفريق جيد، ووصلنا إلى المرحلة الأخيرة.

"المشكلة في مباراة ليفركوزن كانت عدم وجود شخصية أبوية على أرض الملعب. هناك لاعبون لا يتعلق الأمر بقدراتهم الفنية، بل بكيفية قيادتهم للفريق. هذا درس تعلمته، وهو أنه يجب إيجاد هذا التوازن. لكن بالطبع هناك لاعبون لعبوا دقائق كثيرة، سافرنا إلى كريستال بالاس وسنلعب بعد ثلاثة أيام في مانشستر. ليس لدينا الكثير من الوقت للتعافي".