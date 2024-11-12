كيف يعود مانشستر سيتي؟.. ست مشاكل يحتاج بيب جوارديولا لحلها بعد الخسارة الرابعة على التوالي!

عانى المدرب الكتالوني من أسوأ نتائج له كمدرب ومن المؤكد أنه سيمضي فترة التوقف الدولي في البحث عن حلول.

قال بيب جوارديولا الشهر الماضي: "أحب أن يكون هناك توقف دولي كل أسبوعين، أذهب لأرتاح ثم تعود طاقتي". لذا، سيقدر مدرب مانشستر سيتي هذا التوقف أكثر من أي وقت مضى، حيث يأتي وسط أسوأ سلسلة من النتائج له في 17 عامًا من التدريب.

الهزيمة الدرامية من قبل برايتون يوم السبت الماضي وصلت به للهزيمة الرابعة على التوالي في كل المسابقات، بإجمالي مجرد هزيمة واحدة أقل من إجمالي تلك التي تعرضوا لها طوال الموسم الماضي. ومن المؤكد أنها ستؤدي إلى الكثير من البحث الذاتي من المدرب، الذي يفتخر دائمًا بالتحكم في كل شيء.

بدا السيتي في الأسابيع الأخيرة فاقدًا تمامًا للسيطرة، حيث تلقى 10 أهداف في الخسائر أمام توتنهام، وبورنموث، وسبورتينج لشبونة، وبرايتون. وقد تركتهم هذه السلسلة خارج كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ومتخلفين بخمس نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول، وأنهت سلسلة من 30 مباراة بلا هزيمة في دوري أبطال أوروبا.

كما تُرك جوارديولا بقائمة إصابات أطول من تلك التي كانت لديه، والتي تشمل الآن جيريمي دوكو بالإضافة إلى معظم المدافعين في فريقه.

قال مدرب السيتي: "أعتقد أن الجميع يحتاجون إلى التوقف، أعتقد أنه في رؤوسنا، سيكون جيدًا لنا جميعًا".

من المرجح أن جوارديولا لم يتخيل أنه سيقضي أسبوعين من التوقف في محاولة لفهم ما حدث لفريقه الذي لطالما هيمن، لذا في GOAL قررنا أن نقدم له معروفًا ونوضح ما هي المشاكل التي يحتاج المدرب لحلها حتى يتمكن السيتي من الخروج من هذه الدوامة السلبية.