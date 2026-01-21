"نحن ندرك التضحية" .. لاعبو مانشستر سيتي يقررون تعويض الجماهير ماليًا بعد الهزيمة أمام بودو جليمت

حضر 374 من مشجعي سيتي المباراة التي خسرها الفريق في ملعب أسبميرا، ووافق قادة النادي - برناردو سيلفا وروبن دياش وإرلينج هالاند ورودري - على سداد مبلغ إجمالي قدره 9357 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية تكاليف رحلاتهم في تلك الأمسية الكروية البائسة.

وجاء في بيان صادر عن الرباعي: "الجمهور يعني لنا كل شيء. نحن ندرك التضحيات التي يقدمها مشجعونا عندما يسافرون عبر العالم لدعمنا في المباريات الداخلية والخارجية، ولن نأخذ ذلك أبدًا كأمر مسلم به. إنهم أفضل المشجعين في العالم.

"نحن ندرك أيضًا أن المشجعين الذين دعمونا في البرد القارس طوال أمسية صعبة بالنسبة لنا على أرض الملعب قد قطعوا مسافة طويلة. تغطية تكلفة تذاكر المشجعين الذين سافروا إلى بودو هي أقل ما يمكننا فعله".

وقد أشاد كيفن باركر من نادي مشجعي مانشستر سيتي الرسمي بهذا الرد، قائلاً إنه يسلط الضوء على "العلاقة" الخاصة بين مشجعي الفريق واللاعبين، موضحًا: "سيسافر مشجعو مانشستر سيتي إلى أقاصي الأرض لدعم فريقنا، ولم تكن ليلة أمس مختلفة في الدائرة القطبية الشمالية. بودو ليست مكانًا يسهل الوصول إليه، وجعلت درجات الحرارة تحت الصفر من هذه الليلة صعبة على عدة مستويات بالنسبة لمشجعينا.

"تربط مشجعي سيتي علاقة رائعة باللاعبين في يوم المباراة، وهذه اللفتة هي تذكير آخر بهذه العلاقة، وهي تعني الكثير لنا. نحن نعلم أن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل بسبب الهزيمة أمام بودو، ولكن مع مباراتنا القادمة على أرضنا يوم السبت، هناك فرصة للعودة إلى طريق الانتصارات، وسيكون مشجعونا في كامل قوتهم، يدعمون الفريق كما يفعلون دائمًا".